Conciertos

Clásicos del Reggaetón Vol. 2: estos son los artistas y leyendas que prometen un concierto de prima en Bogotá

La segunda edición del festival que reúne todos los clásicos de reggaetón para una noche inolvidable en la capital.

Redacción Cultura
18 de febrero de 2026, 10:15 a. m.
Cartel de los Clásicos del Reggaetón Vol.2.
Cartel de los Clásicos del Reggaetón Vol.2. Foto: Instagram: @taquillalive

Bogotá se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año con el regreso de Clásicos del Reggaetón Vol. 2 – Edición La Groupie, un espectáculo que reunirá a algunas de las voces más influyentes de la historia del género urbano en un mismo escenario el próximo sábado 9 de mayo.

Blessd anuncia su primera gira masiva por Colombia: ‘El mejor hombre del mundo Tour 2026′

Esta nueva edición contará con la participación de De La Ghetto, Ñengo Flow, Luigi 21 Plus, Ñejo, J Álvarez y Jory Boy, artistas responsables de himnos que marcaron generaciones y que hoy siguen dominando playlists, discotecas y plataformas digitales en toda Latinoamérica.

El concierto promete una experiencia cargada de nostalgia, energía y grandes éxitos, en un recorrido musical por los temas que consolidaron el crecimiento global del reguetón y que continúan siendo referencia obligada dentro de la cultura urbana.

Con una producción de alto nivel, efectos visuales, puesta en escena especial y un formato diseñado para celebrar los clásicos del género, Clásicos del Reguetón Vol. 2 – Edición La Groupie se proyecta como uno de los eventos urbanos más importantes del primer semestre del año en Colombia.

Las entradas estarán disponibles a través de los canales oficiales de Taquilla Live, desde el martes 17 de febrero a las 10:00 a. m. hasta el día viernes 27 de marzo de 2026 a las 11:59 p. m., o hasta agotar el aforo disponible, con diferentes localidades habilitadas para el público y una etapa inicial con precio especial.

La venta general será desde el día sábado 28 de marzo a las 12:00 a. m. hasta el día del evento, o hasta agotar el aforo disponible.

Rawayana confirma concierto en Bogotá este año: fecha, lugar, precio de boletería y más

Concierto clásicos del reguetón: fecha, lugar y boletería

Fecha: Sábado 9 de mayo

Lugar: Coliseo MedPlus – Bogotá

Hora: 8:00 p. m.

Ingreso: 6:00 p. m.

Boletería: a través de la página oficial de Taquilla Live

Precios de la boletería

  • Palcos invitados especiales

Etapa 1: $7′380.000

Etapa 2: $8′190.000

  • Palcos diamante

Etapa 1: $6′320.000

Etapa 2: $7′020.000

  • Palcos VIP

Etapa 1: $5′270.000

Etapa 2: $5′850.000

  • Gradería Zona 1 menores (SEC. 115, 117, 119)

Etapa 1: $293.000

Etapa 2: $316.000

  • Gradería zona 1 (SEC. 116, 118, 120)

Etapa 1: $293.000

Etapa 2: $316.000

  • Gradería zona 2 (SEC. 109 - 114)

Etapa 1: $293.000

Etapa 2: $316.000

Precios de boletería para el concierto Clásicos del reguetón
Precios de boletería para el concierto Clásicos del reguetón. Foto: Taquilla Live
  • Platea posterior

Etapa 1: $293.000

Etapa 2: $316.000

  • Gradería zona 3 (SEC. 100 - 108)

Etapa 1: $234.000

Etapa 2: $258.000

  • Gradería zona 5 menores (SEC. 121)

Etapa 1: $176.000

Etapa 2: $183.000

  • Gradería zona 5 (SEC. 122)

Etapa 1: $176.000

Etapa 2: $183.000

Es importante conocer que los palcos son para 10 personas.

