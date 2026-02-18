Bogotá se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año con el regreso de Clásicos del Reggaetón Vol. 2 – Edición La Groupie, un espectáculo que reunirá a algunas de las voces más influyentes de la historia del género urbano en un mismo escenario el próximo sábado 9 de mayo.

Esta nueva edición contará con la participación de De La Ghetto, Ñengo Flow, Luigi 21 Plus, Ñejo, J Álvarez y Jory Boy, artistas responsables de himnos que marcaron generaciones y que hoy siguen dominando playlists, discotecas y plataformas digitales en toda Latinoamérica.

El concierto promete una experiencia cargada de nostalgia, energía y grandes éxitos, en un recorrido musical por los temas que consolidaron el crecimiento global del reguetón y que continúan siendo referencia obligada dentro de la cultura urbana.

Con una producción de alto nivel, efectos visuales, puesta en escena especial y un formato diseñado para celebrar los clásicos del género, Clásicos del Reguetón Vol. 2 – Edición La Groupie se proyecta como uno de los eventos urbanos más importantes del primer semestre del año en Colombia.

Las entradas estarán disponibles a través de los canales oficiales de Taquilla Live, desde el martes 17 de febrero a las 10:00 a. m. hasta el día viernes 27 de marzo de 2026 a las 11:59 p. m., o hasta agotar el aforo disponible, con diferentes localidades habilitadas para el público y una etapa inicial con precio especial.

La venta general será desde el día sábado 28 de marzo a las 12:00 a. m. hasta el día del evento, o hasta agotar el aforo disponible.

Concierto clásicos del reguetón: fecha, lugar y boletería

Fecha: Sábado 9 de mayo

Lugar: Coliseo MedPlus – Bogotá

Hora: 8:00 p. m.

Ingreso: 6:00 p. m.

Boletería: a través de la página oficial de Taquilla Live

Precios de la boletería

Palcos invitados especiales

Etapa 1: $7′380.000

Etapa 2: $8′190.000

Palcos diamante

Etapa 1: $6′320.000

Etapa 2: $7′020.000

Palcos VIP

Etapa 1: $5′270.000

Etapa 2: $5′850.000

Gradería Zona 1 menores (SEC. 115, 117, 119)

Etapa 1: $293.000

Etapa 2: $316.000

Gradería zona 1 (SEC. 116, 118, 120)

Etapa 1: $293.000

Etapa 2: $316.000

Gradería zona 2 (SEC. 109 - 114)

Etapa 1: $293.000

Etapa 2: $316.000

Precios de boletería para el concierto Clásicos del reguetón. Foto: Taquilla Live

Platea posterior

Etapa 1: $293.000

Etapa 2: $316.000

Gradería zona 3 (SEC. 100 - 108)

Etapa 1: $234.000

Etapa 2: $258.000

Gradería zona 5 menores (SEC. 121)

Etapa 1: $176.000

Etapa 2: $183.000

Gradería zona 5 (SEC. 122)

Etapa 1: $176.000

Etapa 2: $183.000

Es importante conocer que los palcos son para 10 personas.