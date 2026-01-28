Rawayana confirma concierto en Bogotá este año: fecha, lugar, precio de boletería y más

Rawayana, considerada una de las agrupaciones venezolanas más relevantes hoy en día, confirmó su regreso a los grandes escenarios con una gira internacional que arrancará en Bogotá y llevará su espíritu festivo a distintos países.
Impulsados por el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, ¿Dónde es el after?, publicada a comienzos de 2026, Beto Montenegro y los suyos presentarán un show sin igual que proyecta el sonido del futuro, combinando pop, electrónica y raíces afrovenezolanas.
Concierto de Rawayana en Bogotá: fecha, hora y preventa
La cita con el público colombiano será el viernes 17 de abril de 2026 en el Movistar Arena. La preventa de entradas comenzará el miércoles 28 de enero a las 9:00 a. m., mientras que la venta general estará disponible desde el 30 de enero a la misma hora.
Luego del paso de la banda por Colombia, la gira continuará por países como España, México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Perú, Argentina, Chile y Ecuador, con nuevas fechas aún por anunciar.
Precios de la boletería
Estos son los precios establecidos para las localidades en el Movistar Arena:
- Tribuna fan sur: $459.000 + $82.000 (Aforo: 155)
- Piso 2 (202 - 205 y 215 - 218) - Etapa 1: $259.000 + $46.300 (Aforo: 700)
- Piso 2 (202 - 205 y 215 - 218) - Etapa 2: (Aforo: 1.308)
- Platea - Etapa 1: $239.000 + $43.000 (Aforo: 1.500)
- Platea - Etapa 2: $259.000 + $47.000 (Aforo: 1.800)
- Piso 2 (206 - 214) - Etapa 1: $199.000 + $36.000 (Aforo: 500)
- Piso 2 (206 - 214) - Etapa 2: $239.000 + $42.700 (Aforo: 1.139)
- Piso 3 (306 - 314) - Etapa 1: $139.000 + $24.900 (Aforo: 800)
- Piso 3 (306 - 314) - Etapa 2: $155.000 + $27.700 (Aforo: 1.109)
- Piso 3 (302 - 305 & 315 - 318) - Etapa 1: $99.000 + $17.700 (Aforo: 800)
- Piso 3 (302 - 305 & 315 - 318) - Etapa 2: $125.000 + $23.100 (Aforo: 1.019).
¿Dónde más se presentará Rawayana?
15 de mayo: Madrid, España
17 de mayo: Barcelona, España
3 de junio: Mérida, México
5 de junio: Puebla, México
7 de junio: Ciudad de México, México
9 de junio: Monterrey, México
10 de junio: Guadalajara, México
19 de junio: San Salvador, El salvador
20 de junio: Tegucigalpa, Honduras
26 de junio: Ciudad de Panamá, Panamá
27 de junio: San José, Costa Rica
15 de agosto: Lima, Perú
20 de agosto: Buenos Aires, Argentina
22 de agosto: Santiago de Chile, Chile
27 de agosto: Quito, Ecuador
29 de agosto: Guayaquil, Ecuador