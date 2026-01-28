Rawayana confirma concierto en Bogotá este año: fecha, lugar, precio de boletería y más

Rawayana, considerada una de las agrupaciones venezolanas más relevantes hoy en día, confirmó su regreso a los grandes escenarios con una gira internacional que arrancará en Bogotá y llevará su espíritu festivo a distintos países.

Impulsados por el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, ¿Dónde es el after?, publicada a comienzos de 2026, Beto Montenegro y los suyos presentarán un show sin igual que proyecta el sonido del futuro, combinando pop, electrónica y raíces afrovenezolanas.

Concierto de Rawayana en Bogotá: fecha, hora y preventa

La cita con el público colombiano será el viernes 17 de abril de 2026 en el Movistar Arena. La preventa de entradas comenzará el miércoles 28 de enero a las 9:00 a. m., mientras que la venta general estará disponible desde el 30 de enero a la misma hora.

Luego del paso de la banda por Colombia, la gira continuará por países como España, México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Perú, Argentina, Chile y Ecuador, con nuevas fechas aún por anunciar.

Precios de la boletería

Estos son los precios establecidos para las localidades en el Movistar Arena:

Tribuna fan sur: $459.000 + $82.000 (Aforo: 155)

$459.000 + $82.000 (Aforo: 155) Piso 2 (202 - 205 y 215 - 218) - Etapa 1: $259.000 + $46.300 (Aforo: 700)

$259.000 + $46.300 (Aforo: 700) Piso 2 (202 - 205 y 215 - 218) - Etapa 2: (Aforo: 1.308)

(Aforo: 1.308) Platea - Etapa 1: $239.000 + $43.000 (Aforo: 1.500)

$239.000 + $43.000 (Aforo: 1.500) Platea - Etapa 2: $259.000 + $47.000 (Aforo: 1.800)

$259.000 + $47.000 (Aforo: 1.800) Piso 2 (206 - 214) - Etapa 1: $199.000 + $36.000 (Aforo: 500)

$199.000 + $36.000 (Aforo: 500) Piso 2 (206 - 214) - Etapa 2: $239.000 + $42.700 (Aforo: 1.139)

$239.000 + $42.700 (Aforo: 1.139) Piso 3 (306 - 314) - Etapa 1: $139.000 + $24.900 (Aforo: 800)

$139.000 + $24.900 (Aforo: 800) Piso 3 (306 - 314) - Etapa 2: $155.000 + $27.700 (Aforo: 1.109)

$155.000 + $27.700 (Aforo: 1.109) Piso 3 (302 - 305 & 315 - 318) - Etapa 1: $99.000 + $17.700 (Aforo: 800)

$99.000 + $17.700 (Aforo: 800) Piso 3 (302 - 305 & 315 - 318) - Etapa 2: $125.000 + $23.100 (Aforo: 1.019).

¿Dónde más se presentará Rawayana?

15 de mayo: Madrid, España

17 de mayo: Barcelona, España

3 de junio: Mérida, México

5 de junio: Puebla, México

7 de junio: Ciudad de México, México

9 de junio: Monterrey, México

10 de junio: Guadalajara, México

19 de junio: San Salvador, El salvador

20 de junio: Tegucigalpa, Honduras

26 de junio: Ciudad de Panamá, Panamá

27 de junio: San José, Costa Rica

15 de agosto: Lima, Perú

20 de agosto: Buenos Aires, Argentina

22 de agosto: Santiago de Chile, Chile

27 de agosto: Quito, Ecuador

29 de agosto: Guayaquil, Ecuador