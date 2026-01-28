Conciertos

Rawayana confirma concierto en Bogotá este año: fecha, lugar, precio de boletería y más

Estos son todos los detalles de la presentación de la banda venezolana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
28 de enero de 2026, 7:58 p. m.
Rawayana anunció concierto en Bogotá en el Movistar Arena.
Rawayana anunció concierto en Bogotá en el Movistar Arena. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @rawayana

Rawayana, considerada una de las agrupaciones venezolanas más relevantes hoy en día, confirmó su regreso a los grandes escenarios con una gira internacional que arrancará en Bogotá y llevará su espíritu festivo a distintos países.

Impulsados por el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, ¿Dónde es el after?, publicada a comienzos de 2026, Beto Montenegro y los suyos presentarán un show sin igual que proyecta el sonido del futuro, combinando pop, electrónica y raíces afrovenezolanas.

Concierto de Rawayana en Bogotá: fecha, hora y preventa

La cita con el público colombiano será el viernes 17 de abril de 2026 en el Movistar Arena. La preventa de entradas comenzará el miércoles 28 de enero a las 9:00 a. m., mientras que la venta general estará disponible desde el 30 de enero a la misma hora.

Luego del paso de la banda por Colombia, la gira continuará por países como España, México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Perú, Argentina, Chile y Ecuador, con nuevas fechas aún por anunciar.

Arcadia

Death to All en Ace of Spades: un hervidero humano celebró y se estremeció con la música de Chuck Schuldiner

Arcadia

Mr. Bungle y Avenged Sevenfold en el Movistar Arena: generaciones distintas en diálogo rockero y éxtasis

Música

Festival Centro: Lucía Pulido y Gina Savino, dos recomendadas entre grandes conciertos de la edición 2026

Arcadia

Weather Systems vuela solo, pero suma el legado de Anathema: “Emociones muy profundas sonando fuerte y hermoso”

Arcadia

“Sin ponerme muy emocional, porque he pasado por mucho, esta gira me reconstruyó el corazón”: Daniel Cavanagh

Arcadia

Dos matices del rock progresivo colombiano que debe escuchar: Argovia y Thy Method

Arcadia

Conciertos: Tom Morello tendrá show solitario en el JEG, Fito girará por varias ciudades y BTS anuncia dos fechas

Mejor Colombia

Bad Bunny, Doja Cat, Ed Sheeran y Rosalía: Colombia se prepara para un 2026 histórico en conciertos

Política

Deudores alimentarios morosos no podrían ingresar a conciertos y partidos con esta ley que propone Jennifer Pedraza

Arcadia

La música en vivo resonó con fuerza en 2025, ¿resonará así en 2026? Repaso y agenda esencial

Precios de la boletería

Estos son los precios establecidos para las localidades en el Movistar Arena:

  • Tribuna fan sur: $459.000 + $82.000 (Aforo: 155)
  • Piso 2 (202 - 205 y 215 - 218) - Etapa 1: $259.000 + $46.300 (Aforo: 700)
  • Piso 2 (202 - 205 y 215 - 218) - Etapa 2: (Aforo: 1.308)
  • Platea - Etapa 1: $239.000 + $43.000 (Aforo: 1.500)
  • Platea - Etapa 2: $259.000 + $47.000 (Aforo: 1.800)
  • Piso 2 (206 - 214) - Etapa 1: $199.000 + $36.000 (Aforo: 500)
  • Piso 2 (206 - 214) - Etapa 2: $239.000 + $42.700 (Aforo: 1.139)
  • Piso 3 (306 - 314) - Etapa 1: $139.000 + $24.900 (Aforo: 800)
  • Piso 3 (306 - 314) - Etapa 2: $155.000 + $27.700 (Aforo: 1.109)
  • Piso 3 (302 - 305 & 315 - 318) - Etapa 1: $99.000 + $17.700 (Aforo: 800)
  • Piso 3 (302 - 305 & 315 - 318) - Etapa 2: $125.000 + $23.100 (Aforo: 1.019).
Rawayana canceló gira en Venezuela por críticas de Nicolás Maduro, la banda se pronunció: “Nuestra música no es para dividir”

¿Dónde más se presentará Rawayana?

15 de mayo: Madrid, España

17 de mayo: Barcelona, España

3 de junio: Mérida, México

5 de junio: Puebla, México

7 de junio: Ciudad de México, México

9 de junio: Monterrey, México

10 de junio: Guadalajara, México

19 de junio: San Salvador, El salvador

20 de junio: Tegucigalpa, Honduras

26 de junio: Ciudad de Panamá, Panamá

27 de junio: San José, Costa Rica

15 de agosto: Lima, Perú

20 de agosto: Buenos Aires, Argentina

22 de agosto: Santiago de Chile, Chile

27 de agosto: Quito, Ecuador

29 de agosto: Guayaquil, Ecuador

Más de Música

Rawayana anunció concierto en Bogotá en el Movistar Arena

Rawayana confirma concierto en Bogotá este año: fecha, lugar, precio de boletería y más

Steve DiGiorgio se hizo enorme con sus bajos de 3 y 5 cuerdas y su comunicación con el público. Death to All estremeció Ace of Spades, el 27 de enero de 2026. Foto: Julián Pinzón / Colonia Records

Death to All en Ace of Spades: un hervidero humano celebró y se estremeció con la música de Chuck Schuldiner

Avenged Sevenfold / Movistar Arena Bogotá, 20 de enero de 2026

Mr. Bungle y Avenged Sevenfold en el Movistar Arena: generaciones distintas en diálogo rockero y éxtasis

Festival Centro 2026: Lucía Pulido y Gina Savino

Festival Centro: Lucía Pulido y Gina Savino, dos recomendadas entre grandes conciertos de la edición 2026

Un apasionado de la música y de la guitarra, Daniel Cavanagh trae al país lo mejor de su nuevo proyecto y canciones inolvidables de la memorable agrupación que conformó con sus hermanos.

Weather Systems vuela solo, pero suma el legado de Anathema: “Emociones muy profundas sonando fuerte y hermoso”

Weather Systems

“Sin ponerme muy emocional, porque he pasado por mucho, esta gira me reconstruyó el corazón”: Daniel Cavanagh

Sonidos por escuchar, si el prog es lo suyo.

Dos matices del rock progresivo colombiano que debe escuchar: Argovia y Thy Method

Tom Morello presenta 'The Atlas Underground Fire'

Conciertos: Tom Morello tendrá show solitario en el JEG, Fito girará por varias ciudades y BTS anuncia dos fechas

La paternidad le mostró a Maxim cómo el amor se amplifica, casi infinitamente, y por eso para él nunca ha sido sacrificio, sí su prioridad, ver crecer a sus pequeños.

“Los maestros lo son todo”: el virtuoso Maxim Vengerov regresó al Cartagena Festival de Música, y esto nos dijo

Harry Styles es uno de los artistas más escuchados del mundo.

Harry Styles está de regreso; tras cuatro años de ausencia, anunció su nuevo álbum

Noticias Destacadas