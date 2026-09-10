“Teníamos toda la ilusión de estar allí”: importante agrupación cancela su show en el Festival Cordillera

A pocos días de la quinta edición del Festival Cordillera en Bogotá, la agrupación de rock colombiano Los de Adentro confirmó que no formará parte de la programación oficial de 2026.

La banda, recordada por éxitos de finales de los noventa como ‘Una canción’, tenía programada su actuación para la jornada del domingo 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar.

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La noticia fue dada a conocer por la propia agrupación durante la mañana del jueves 10 de septiembre a través de sus canales oficiales en redes sociales. En la publicación, los integrantes manifestaron que la decisión responde a inconvenientes de carácter técnico y de organización surgidos durante la etapa previa a su show.

Según detalló la banda en el comunicado dirigido a su público y a los asistentes al evento, la cancelación obedece a factores operativos que impidieron garantizar el desarrollo idóneo de su espectáculo en los tiempos estipulados.

Matera es uno de los integrantes del conocido grupo de rock. Foto: Instagram Los de Adentro

“Con mucha tristeza queremos contarles que Los de Adentro no podremos presentarnos en esta edición del Festival Cordillera. Teníamos toda la ilusión de estar allí. Para nosotros era un honor hacer parte de un festival tan importante y, sobre todo, una oportunidad muy especial para reencontrarnos con ustedes”, expresaron los músicos.

Respecto a los motivos específicos, el grupo aclaró:

“Debido a circunstancias administrativas y logísticas que no permitieron concretar oportunamente las condiciones necesarias para nuestra participación, hemos tomado la difícil decisión de no presentarnos en esta edición”.

En el mismo pronunciamiento, Los de Adentro evitaron atribuir responsabilidades a terceros y agradecieron a la organización del festival, liderada por la promotora Páramo Presenta, por la invitación inicial, dejando abierta la opción de participar en futuras producciones.

De acuerdo con la agenda oficial difundida previo al anuncio, la banda barranquillera estaba asignada para presentarse el domingo 13 de septiembre en el escenario Cotopaxi, en una franja horaria comprendida entre las 4:00 p. m. y las 5:00 p. m., intercalándose entre las presentaciones de Árbol de Ojos y Dante Spinetta.

Tras la salida del grupo barranquillero, se prevé una reestructuración en los horarios del escenario Cotopaxi para esa jornada.

No obstante, el resto del cartel del Festival Cordillera se mantendrá conforme a lo estipulado, ofreciendo presentaciones de artistas internacionales y nacionales como Ricky Martin, Caifanes, Andrés Calamaro, Kany García, Andrés Cepeda, Panteón Rococó y Molotov, entre otros.

Originaria de Barranquilla y conformada inicialmente a mediados de la década de 1990 bajo el nombre de Kaoz, la banda adoptó en 1998 la denominación Los de Adentro. Su álbum homónimo de debut los posicionó en la radio nacional a través de temas como ‘Una canción’, ‘Dime’ y ‘Nubes negras’.

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A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, la alineación —integrada por Bryan Visbal, José Matera, Johann Daccarett y Eliuth Martínez— ha alternado periodos de pausa con lanzamientos discográficos como Como un niño, Volver a amar y Se apaga el silencio.

En años recientes, la agrupación reactivó sus presentaciones en vivo y lanzó el proyecto ‘Los de Siempre’, una serie de reversiones de sus temas emblemáticos e interpretaciones del repertorio latinoamericano.

La participación de Los de Adentro en el Cordillera representaba uno de los retornos más esperados por los seguidores del rock en español en la capital, expectativa que por el momento queda aplazada a la espera de nuevas fechas de la banda en Bogotá.