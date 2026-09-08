‘Buika Experiencia Sinfónica 2026′: la célebre cantante española como nunca la ha escuchado

Si algo no se puede perder en este septiembre, es la Buika Experiencia Sinfónica 2026, un espectáculo que revela una faceta monumental de Buika, una de las artistas más singulares de la escena internacional y que, por primera vez, podrá vivirse en escenarios de Colombia a finales de septiembre.

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Después de todo, se trata de una merecida ganadora de un Latin Grammy, con seis nominaciones a estos premios y dos nominaciones al Grammy estadounidense. Buika suma a su trayectoria la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España, uno de los grandes reconocimientos culturales de ese país.

Nacida en Palma de Mallorca, España, en el seno de una familia originaria de Guinea Ecuatorial, África, Buika ha construido una carrera que trasciende géneros, culturas y fronteras. Cantante, compositora, productora y poeta, su voz visceral y profundamente emocional la ha convertido en una figura única de la música contemporánea.

Su álbum El último trago, homenaje a Chavela Vargas realizado junto a Chucho Valdés, le otorgó el Latin GRAMMY, mientras que trabajos como La noche más larga y Para mí fueron nominados al GRAMMY estadounidense.

La ganadora del Latin Grammy, Buika llega a Colombia con 'Buika Experiencia Sinfónica'. Foto: Arda Ayta

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A lo largo de su carrera, Buika ha colaborado con grandes figuras de distintas generaciones y universos musicales, entre ellas Carlos Santana, Chick Corea, Pat Metheny, Chucho Valdés, Nelly Furtado, Armando Manzanero, Anoushka Shankar y Seal.

Su encuentro con Carlos Santana tuvo uno de sus momentos más relevantes en Africa Speaks, álbum en el que Buika tuvo una participación fundamental como cantante y compositora. También fue invitada por Chick Corea y ha trabajado con figuras esenciales del jazz y las músicas del mundo.

Su voz llegó además al cine de Pedro Almodóvar, quien la incorporó a La piel que habito, donde interpreta dos canciones.

Dimensión sinfónica

Por primera vez, el público de Colombia podrá vivir un proyecto que transforma su universo musical a través del encuentro de su voz con cuerdas, vientos y percusiones. De la mano de Gotok Music, la gira llegará el 26 de septiembre al Teatro Colón de Bogotá y el 30 de septiembre, al Teatro Santander de Bucaramanga.

Buika Experiencia Sinfónica comenzó su recorrido internacional en Turquía en 2013 y posteriormente ha llegado a países como Japón, Grecia, España, México y Sudáfrica, entre otros. En ella, Buika lleva su voz espontánea, cálida y desgarradora, a la par de una formación sinfónica. Así se construye un paisaje sonoro en el que cuerdas, vientos y percusiones envuelven un repertorio que atraviesa épocas, estilos y geografías.

Buika es una de las grandes estrellas de la edición 2026 de Jazz Expandido en el CNA. La cantante presenta su 'Experiencia Sinfónica 2026' el 26 de septiembre. Foto: Arda Aytan l

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Para 2026, la experiencia estrena además un nuevo repertorio. El programa viaja desde el latin jazz de “Siboney” hasta el universo barroco de “Lascia ch’io pianga”, atraviesa el bolero de “Espérame en el cielo” e incorpora algunos de los grandes éxitos de su carrera.

Así pues, más que llevar sus canciones a un formato orquestal, la propuesta abre un nuevo territorio sonoro: la intimidad y la crudeza de la voz de Buika frente a toda la potencia de una orquesta.