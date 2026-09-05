De La Rose llega por primera vez a Bogotá: la puertorriqueña tendrá su primer concierto en solitario en Colombia

La cantante y compositora puertorriqueña tendrá su primer concierto en solitario en Colombia, una presentación que tendrá como escenario el Royal Center y que marca un nuevo paso en la expansión internacional de su carrera.

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Yuberkis Gabriela De La Rosa Bryan, conocida artísticamente como De La Rose, pasó de hacer freestyle durante sus años de escuela y compartir covers a través de internet a abrirse espacio entre los nombres emergentes de la música urbana latina.

Su propuesta mezcla sonidos del reguetón melódico, trap y R&B, mientras sus letras se mueven entre las relaciones sentimentales, la independencia y el empoderamiento. Esa combinación le ha permitido construir una audiencia que ha crecido especialmente durante los últimos años.

De La Rose y su ascenso en la música urbana

Con 24 años, la puertorriqueña ha impulsado su carrera de la mano de canciones que alcanzaron una importante exposición en plataformas digitales y de colaboraciones con algunos de los artistas más reconocidos de la escena actual.

En su recorrido aparecen nombres como Omar Courtz, Mora, Quevedo, Rauw Alejandro y Myke Towers, además de acercamientos musicales con artistas colombianos como Ryan Castro, Blessd y Kris R. Su álbum debut, FX DE LA ROSE, también representó un momento importante en la construcción de su identidad como solista.

Entre las canciones que han acompañado su ascenso se encuentran Kyoto, ¿QUÉ VAS A HACER HOY?, WYA Red, Harley, Cobro y AMANECIÓ, varias de las cuales podrían hacer parte del repertorio que llevará a Bogotá.

Colombia, además, se ha convertido en uno de los países donde su música ha encontrado una audiencia especialmente activa. Ahora, esa relación con sus seguidores pasará de las plataformas digitales al escenario con una presentación que reunirá algunos de sus temas más conocidos y material reciente.

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¿Cuándo será el concierto en Bogotá?

La presentación está programada para el sábado 19 de diciembre de 2026 en el Royal Center. El ingreso estará permitido desde los 12 años y los menores deberán asistir acompañados por un adulto.

La fecha tendrá además un componente particular para sus seguidores: será la primera ocasión en la que De La Rose encabece en Colombia un espectáculo propio, en medio de una etapa en la que continúa consolidando su nombre dentro de la nueva generación del urbano latino.