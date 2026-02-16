Deuda persistente: el perfil del colombiano en mora este 2026

El sobreendeudamiento continúa siendo una realidad para miles de colombianos en 2026. Un estudio reciente realizado por Bravo sobre el perfil del deudor en el país evidencia que el 43,3 % de las personas con obligaciones en mora acumula entre tres y cinco deudas activas, aunque la cifra muestra una leve mejoría frente al 47 % registrado el año anterior.

El análisis, elaborado a partir de una muestra de más de 17.000 personas vinculadas a programas de normalización financiera, también señala que la deuda promedio se ubica en $34.154.390, ligeramente inferior a los $34,5 millones reportados en 2025.

El principal detonante del incumplimiento sigue siendo gastar por encima de los ingresos, fenómeno que explica el 44,1 % de los casos. Sin embargo, el mercado laboral emerge como un factor cada vez más determinante: la pérdida de empleo afecta al 18,2 % de los deudores, un aumento frente al 16 % del año anterior.

A esto se suman la reducción de ingresos (19 %) y los gastos imprevistos, que continúan presionando el presupuesto de los hogares.

El perfil demográfico más común entre quienes buscan reorganizar sus obligaciones se ubica entre los 31 y 40 años (36,3 %), etapa productiva en la que convergen compromisos financieros como vivienda, consumo y educación.

En cuanto al género, la diferencia es estrecha: 52,4 % son hombres y 47,6 %, mujeres. Además, el 63,2 % de los casos corresponde a personas solteras, proporción que ha venido en aumento.

Un dato relevante es el nivel educativo: cerca del 29,9 % de los deudores cuenta con título universitario. Esto sugiere que el sobreendeudamiento no está necesariamente ligado a falta de formación académica, sino a factores como la gestión del gasto, la facilidad de acceso al crédito y la volatilidad del ingreso.

Geográficamente, Bogotá concentra el 18,9 % de los registros, aunque esta proporción es menor a la del año previo. Medellín y Cali le siguen con participaciones más reducidas.

Profesionales con ingresos medios también presentan dificultades para cumplir sus obligaciones. Foto: 123rf

El “perfil tipo” proyectado para 2026 describe a un hombre soltero, profesional, residente en Bogotá y con entre tres y cinco obligaciones en mora. Aunque sus ingresos brutos pueden promediar $4,5 millones, el rango salarial más frecuente entre quienes buscan apoyo financiero se sitúa entre $1,5 y $3 millones.

En un contexto económico todavía incierto, el reto no solo radica en reducir el monto de la deuda, sino en fortalecer la capacidad de los hogares para enfrentar choques laborales y evitar que el crédito se convierta en un factor de inestabilidad financiera.