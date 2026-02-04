Vehículos

Deudores de comparendos en Bogotá reciben noticia que les evitará dolor de cabeza: celebran ayuda anunciada

Las autoridades ampliaron la forma de recaudo para facilitar el pago y promover que los deudores se pongan al día.

Camilo Eduardo Castro Cetina

4 de febrero de 2026, 5:07 p. m.
La Alcaldía de Bogotá aumentó los convenios para facilitar el pago de multas y compromisos de pago.
La Alcaldía de Bogotá aumentó los convenios para facilitar el pago de multas y compromisos de pago. Foto: Getty / Montaje Semana

Con el objetivo de mejorar la experiencia a la ciudadanía y facilitar los trámites y acercar los servicios, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) puso en operación un nuevo convenio de recaudo que amplía los puntos de pago para multas de tránsito y acuerdos de pago, a través de corresponsales autorizados del Banco de Occidente.

Las autoridades de la capital aumentaron los puntos de recaudo para el pago de multas y acuerdos de pago. Foto: Alcaldía de Popayán

Los corresponsales de pago se encuentran ubicados en diferentes sectores de la ciudad e incluyen supermercados, droguerías y comercios afiliados, entre otros establecimientos, lo que amplía la cobertura de los canales de recaudo como lo son:

  • Grupo Éxito
  • Farmatodo
  • Efecty
  • Punto de Pago
  • Oxxo
  • SuperGiros
  • Puntored
  • Gana
  • Banco Caja Social

Con esta estrategia, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) no solo amplía la cobertura de sus servicios, sino que reduce desplazamientos innecesarios, descongestiona los puntos de atención presencial y promueve una cultura de pago oportuno de las obligaciones de tránsito, así como prevenir procesos de cobro coactivo y posibles embargos por mora en las obligaciones.

Los ciudadanos pueden realizar el pago en droguerías y supermercados. Foto: Secretaría de Seguridad

Además de los puntos físicos, la ciudadanía puede efectuar el pago de sus multas de tránsito y acuerdos de pago de manera 100 % en línea a través de PSE, ingresando a la página web de la entidad www.movilidadbogota.gov.co.

Esta opción digital permite pagar desde cualquier lugar, en cualquier momento, de forma segura y sin necesidad de desplazarse.

Al respecto, la entidad invitó a la ciudadanía a ponerse al día con Bogotá y cumplir oportunamente con las obligaciones de tránsito, recordando que hacerlo a tiempo evita sanciones adicionales, contribuye a la movilidad y la seguridad vial de la ciudad.

¿Cómo se puede impugnar un comparendo?

La impugnación de un comparendo se realiza cuando el presunto infractor, dentro del plazo legal, niega haber cometido la infracción. En una audiencia pública ante la Autoridad de Tránsito, la persona puede defenderse y presentar pruebas.

Las autoridades indican que el involucrado debe asistir a la audiencia para ejercer su derecho de contradicción y defensa, así como para aportar pruebas.

Por su parte, el funcionario de conocimiento decidirá sobre la responsabilidad contravencional del presunto infractor tras recopilar pruebas suficientes.

Para la audiencia de impugnación, debe ser el infractor, propietario o su representante legal (en caso de menores) los que deben asistir.

Debes presentar en original los siguientes documentos:

  • Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.
  • Certificado de existencia y representación legal.

Si hay un menor involucrado, debe estar acompañado por su representante legal, un apoderado designado por este o un defensor de familia. Si comparece un apoderado, debe ser abogado en ejercicio.

Ventanilla Única de Servicios de Movilidad
Ventanilla Única de Servicios de Movilidad Foto: Secretaría de Movilidad de Bogotá

Cabe señalar que la impugnación se puede hacer de forma virtual y debe realizarse dentro de los mismos plazos establecidos para efectuar el pago con el 50 % de descuento.

“El presunto infractor podrá solicitar la impugnación mediante agendamiento previo en los canales dispuestos de los comparendos notificados en vía o impuestos mediante medios electrónicos”, explican las autoridades de la capital.

