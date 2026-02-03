Negocio de las motos no se detiene: estas fueron los 15 modelos más vendidos en enero de 2026 en Colombia

Vehículos

Las motocicletas siguen teniendo un papel protagónico en la economía nacional.
Luego de registrar más de un millón cien mil unidades vendidas en 2025, el mercado de las motocicletas comenzó el 2026 con cifras que confirman el buen momento por el que atraviesa el sector en Colombia.

Según las cifras del Runt, consolidadas por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, durante el primer mes del año se vendieron 95.617 motocicletas nuevas en Colombia.

Los datos indican que el mercado de las motocicletas tuvo un incremento del 30,21 % en comparación con el mes de enero del año 2025.

De igual forma, al comparar las cifras entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el registro de motocicletas durante el primer mes del año tuvo una caída del 14,86 %.

Por otro lado, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca siguen siendo los departamentos en los que más se matriculan motos en Colombia.

De igual forma, municipios como Sabaneta, Funza y El Cerrito fuero los territorios donde más se incrementaron los registros de estos vehículos, ratificando quela motocicleta cumple un rol clave en la movilidad local y actividades productivas.

Las motos de 125 cc son las más vendidas en Colombia. Foto: 123RF

Así mismo, durante enero de 2026, la tendencia de compra de motocicletas nuevas se orientó en el segmento de cilindrada entre 101 CC y 125 CC, con un 48,81 %, seguida por el segmento entre los 151 CC y 200 CC (26,18 %.

Las marcas de motos más vendidas en Colombia

En cuanto a las marcas, Bajaj, Honda y AKT lideraron las ventas acumulando una participación del 16,61 %.

  1. BAJAJ 15.881 unidades.
  2. HONDA: 14.481.
  3. AKT: 14.241.
  4. SUZUKI: 13.331.
  5. YAMAHA: 11.711.
  6. HERO: 8.753.
  7. TVS: 7.474.
  8. VICTORY: 5.340.
  9. BERA: 987.
  10. VENTO: 584.
  11. SYM: 538.
  12. FRATELLI: 532.
  13. KTM: 523.
  14. ROYAL ENFIELD: 392.
  15. KYMCO: 323.

Las motos más vendidas en enero de 2026

Los 10 modelos de motocicletas más vendidos en el país durante enero de 2026 representaron el 36,51 % del total comercializado en el periodo.

El 100 % de estas motocicletas incorpora sistemas de frenado avanzado, ABS o CBS, lo que evidencia el compromiso de la industria con elevar los estándares de seguridad vial en Colombia.

Un modelo de AKT fue el más vendido en enero de 2026. Foto: Getty Images / SOPA Images
  1. AKT AK125NKD EIII: 7.115 unidades.
  2. BAJAJ CT100 ES SPOKE: 3.940.
  3. SUZUKI DR150FI ABS: 3.567.
  4. HONDA XR190L2.0: 3.385.
  5. BAJAJ CT100 KS SPOKE: 3.252.
  6. SUZUKI GN125 ABS: 3.128.
  7. HERO HUNK 125 R: 2.965.
  8. YAMAHA GPD155-A (NMAX155): 2.928.
  9. HONDA XR150L 2.0: 2.520.
  10. TVS RAIDER 125: 2.114.

Negocio de las motos no se detiene: estas fueron los 15 modelos más vendidos en enero de 2026 en Colombia

