Las cinco peticiones de BYD al gobierno para que la venta de carros eléctricos en Colombia mejore

El mercado de los carros nuevos tuvo un 2025 con excelentes resultados y, al entrar a indagar por segmentos, los vehículos de nuevas tecnologías, híbridos y eléctricos, tuvieron una importante participación dentro de las más de 250.000 unidades que se vendieron el año anterior.

La venta de carros eléctricos repuntó en Colombia en 2025, teniendo su mejor años en la historia del país.

De acuerdo con el RUNT, entre enero y diciembre de 2025 se matricularon 19.724 vehículos eléctricos nuevos, presentando un incremento del mercado del 115 % respecto a los resultados obtenidos en 2024.

Por parte de los autos híbridos, sin entrar en diferenciación alguna, este segmento cerró 2025 con un crecimiento del 59 % frente a lo logrado en 2024, gracias a las 67.899 unidades que se matricularon durante el año pasado.

Dentro de este panorama, la firma BYD fue la que lideró las ventas de vehículos eléctricos en Colombia con 10.327 unidades matriculadas y con una ventaja de más de 8.000 carros sobre el segundo en la lista, Kia.

Justamente, la firma dio a a conocer sus resultados y sus proyecciones para 2026, y aprovechó para hacer énfasis en algunas de las condiciones que necesita atender el país para dar confianza a quienes están apostando por el mercado de vehículos híbridos y eléctricos.

Los híbridos enchufables son otro tipo de tecnología que ayuda a disminuir las emisiones y a proteger el medio ambiente.

“Para BYD es claro que el Estado, a través del Gobierno nacional, debe contemplar una serie de condiciones que propicien el crecimiento de nuevas energías”, señaló la compañía.

1. Estabilidad regulatoria

La compañía considera que es necesario contar con una estabilidad que le permita a las compañías tener condiciones y reglas claras que garanticen la rotación habitual del inventario, sin tener que tomar medias adicionales para acoplar sus planes a circunstancias cambiantes que alejen la confianza de los inversionistas y consumidores.

“Brindar estabilidad regulatoria despojada de cambios abruptos que afecten la demanda y la rotación de inventarios, así como una política de incentivos”, indicó BYD.

2. Mejor infraestructura de carga

En segundo lugar, desde la compañía de origen chino consideran que “impulsar la infraestructura de carga habilitando permisos, estandarizando procesos y llevado adelante la articulación con gobiernos locales y operadores de red”, es calve para promover la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

3. Agilidad en homologación y trámites

Una tercera condición propuesta por BYD para Colombia consiste en “agilizar la homologación y los trámites, lo que permita reducir tiempos sin bajar estándares de seguridad”, algo clave para mejorar la confianza de los clientes y disminuir los índices de siniestros en las vías.

BYD es la marca que más carros eléctricos vendió en el mundo; Superó a Tesla.

4. Política de transición

Para BYD también es importante “establecer una política de transición basada en impacto, la cual establezca medidas que premien la reducción real de emisiones y la eficiencia energética”, algo clave para la sostenibilidad del segmento.

5. Programas de segundo uso

Por último, la compañía indicó que debe ser una prioridad “crear un marco de economía circular con lineamientos claros en cuanto al segundo uso y al reciclaje de baterías, con trazabilidad y responsabilidad extendida”.