Gas licuado se consolida como opción de ahorro: 3.000 vehículos serán convertidos en 2026

Ante los recientes incrementos en el precio de la gasolina, al igual que la escasez de gas natural en el país, varias entidades comienzan a buscar nuevas alternativas más limpias y eficientes para poder reemplazar aquellos combustibles que son contaminantes.

Precio de la gasolina en Colombia: ¿volverá a subir antes de la posesión del nuevo presidente?

Una de ellas es Colgas, la cual realizará una nueva inversión para la conversión de gas licuado (GL) a 3.000 vehículos durante el año 2026. Fortaleciendo con esta madera el liderazgo de la entidad en el segmento de AutoGLP

Esto forma parte de la meta de crecimiento de la compañía, que busca brindar una respuesta a la necesidad de varios conductores del país para que cuenten con varias alternativas de movilidad que sean económicas, eficientes y que generen un menor impacto ambiental.

Colgas también impulsa estos avances teniendo en cuenta el aumento en el precio de la gasolina, que afecta la rentabilidad de las personas al volante. De acuerdo con varios estudios, entre el 30 % y el 45 % de los ingresos de un ciudadano suelen destinarse al pago de combustible.

A estos porcentajes se suma la disminución en la disponibilidad de gas natural vehicular, debido a múltiples factores, como la menor producción, el incremento de la demanda de este combustible e incluso fenómenos climáticos como El Niño, que generan presiones sobre el suministro.

Colgas proyecta expandir el uso de AutoGLP en Colombia como respuesta a la creciente demanda de alternativas energéticas para el transporte. Foto: Getty Images

“Hoy, los conductores necesitan alternativas que les permitan reducir costos y adaptarse a un entorno cada vez más exigente. Con AutoGL, Colgas les brinda una solución que combina ahorro, estabilidad y sostenibilidad en el actual contexto energético”, comentó Jorge Martínez, gerente de Movilidad de Colgas.

¿Cuáles son los beneficios de un AutoGLP?

Según Colgas, el AutoGLP es el combustible de transición energética para uso vehicular más empleado en el mundo y el tercero después de la gasolina y el ACPM.

De acuerdo con la Asociación Mundial del GLP, existen más de 27 millones de vehículos que provocan menos emisión que otros combustibles fósiles, de esta manera protegiendo el medio ambiente, la calidad de aire, la salud humana y disminuyendo los riesgos de cambio climático.

Dentro de las principales ventajas que ofrece un AutoGLP se encuentran: