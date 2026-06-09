Más gasolina para la campaña de Abelardo de la Espriella: Tribunal de Bogotá le prohíbe usar la frase “firmes por la patria” y la bandera

El Tribunal Superior de Bogotá admitió una tutela contra Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, el movimiento Defensores de la Patria y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Como medidas provisionales, se le pidió al aspirante que retire la publicidad donde figuren la bandera de Colombia, el escudo, logos representativos de la nación, imágenes alusivas a las instituciones militares y las frases “firmes por la patria” y “defensores de la patria”.

La medida tiene la firma del magistrado Rafael Albeiro Chavarro: “Decretar las medidas provisionales solicitadas por el actor. En consecuencia, se ordena al candidato presidencia, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero; a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano; y al grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria; y las demás personas y entidades vinculadas que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a retirar toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios como la bandera de la República de Colombia; escudo y demás figuras representativas de la nación; imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales; saludo y emblemas representativos de las entidades castrenses; así como el uso de las oraciones ‘firmes por la patria’ y ‘Defensores de la Patria’“.

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La teoría del accionante, Dylan Lizarazo Ramos, es que se estaría cometiendo una infracción al régimen electoral, denuncia que radicó ante el CNE en octubre de 2025, pero que no se actuó.

Frente al caso en particular, cree que el uso de los símbolos patrios sería indebido por parte de la campaña del abogado: “Al emplearse la simbología soberana del Estado colombiano para abanderar sus propuestas, afecta la libertad electoral y de escogencia del conglomerado social y transmite el mensaje de que toda manifestación de oposición a la aludida campaña electoral y una decisión contraria a esa propuesta política constituyen acto de deslealtad para con el Estado soberano de Colombia”.

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Además de prohibir el uso de la bandera, el escudo y las frases de la campaña, el magistrado agregó: “Igualmente, se ordena a los enunciados accionados que archiven, preserven y remitan al CNE la publicidad electoral retirada. Se les ordena a los referidos sujetos procesales que se abstengan de difundir la propaganda política retirada”. Allí se citó a varios medios de comunicación del país.

Algunos sectores políticos de Colombia han levantado su voz de protesta por la decisión. El representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, manifestó que “la justicia tendrá que llevar preso a medio país, es un atropello”; y Rodrigo Lara calificó la medida como “ridícula”, y agregó que ”nos tendrán que llevar presos a todos. ¡Firmes por la patria!“.

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