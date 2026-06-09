Abelardo de la Espriella está listo para debatir con Iván Cepeda, pero insiste en que se incluya a las fórmulas vicepresidenciales

El 21 de junio, los colombianos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Por esa razón, el tema de los debates presidenciales ha cobrado nuevamente relevancia y la expectativa está puesta en la posibilidad de que los candidatos participen en ese encuentro.

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Sin embargo, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella criticó a Cepeda por su insistencia en excluir de ese escenario político a las fórmulas vicepresidenciales.

“Cepeda, no finjas una valentía que no tienes. Desde octubre te estoy retando a debatir y te escondiste en tu fórmula de guerra de guerrillas: disparar desde donde no se te vea, camuflado detrás de tu tutor, Petro, tu jefe; el jefe de la mafia y de los criminales que obligaron a votar por ti en primera vuelta y que ahora amenazan a quienes pretenden votar por mí en segunda”, dijo Abelardo.

La respuesta de Abelardo se produjo luego de que Cepeda publicara un trino en el que aseguró que el aspirante de derecha se estaba escondiendo detrás de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

“El país sabe que el cobarde eres tú. Así te ha conocido durante todas estas décadas en las que has pelechado de la teta del Estado y de la violencia de tus patrocinadores: los narcoterroristas de las Farc y del ELN. Aquí estoy, listo para el debate. Que los medios de comunicación lo organicen, lo convoquen, pongan las reglas, y ahí estaremos José Manuel y yo. ¿Por qué quieres esconder a tu fórmula? ¿Ya no te es funcional? Recuerda, por si no lo sabes, que en las ausencias temporales o absolutas la única función de la fórmula vicepresidencial es asumir el poder", dijo.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Montaje El País

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Y agregó: “Es más, compareceremos con nuestras historias clínicas en la mano; lleven las suyas, es importante. No mandes padrinos ni anuncies delegados. La campaña no es una negociación como las que asesoras con los bandidos que te apoyan”.

Sobre el debate político, Abelardo de la Espriella dijo que los medios de comunicación pueden organizarlo y que él simplemente atenderá el llamado para cumplir la cita.

“¿O es que crees que el debate debe tener las reglas que impongas tú, así como las Farc impusieron las suyas en el falso proceso en el que les lograste dar impunidad a los mayores criminales de la historia? No, señor. Conmigo no juegas, cobarde, defensor de oficio de criminales de lesa humanidad”.

En medio de este cruce de trinos, aún no está claro si habrá o no debate presidencial, pero las elecciones se realizarán dentro de doce días.