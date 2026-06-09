“No cumplan órdenes inconstitucionales; si los botan, los voy a enlistar nuevamente”: Abelardo de la Espriella sobre la Fuerza Pública

Abelardo de la Espriella envió un mensaje de apoyo a la Fuerza Pública. En una entrevista con Caracol Radio, el candidato le aseguró a los miembros de las Fuerzas Militares: “No cumplan órdenes inconstitucionales; si los votan, los voy a enlistar nuevamente”.

Uno a uno: estos son los 26 políticos que Abelardo de la Espriella relacionó con una presunta estrategia de compra de votos en la región Caribe

El candidato aseguró que respalda de manera incondicional a la Fuerza Pública en su lucha contra la criminalidad y prometió defender a quienes han estado al lado de la Constitución Política de Colombia. Mencionó al general Erick Rodríguez, quien mencionó presiones armadas, incluyendo la carnetización de la población por parte de grupos ilegales.

De la Espriella estuvo casi una hora y media al aire y habló de múltiples temas. Por ejemplo, desmintió la información que líderes de izquierda han promovido sobre que acabara con miles de puestos en el Estado.

“El senador Ariel Ávila y otro grupo de personas han dicho que vamos a recortar una cantidad de entidades, pero eso no se ha decidido. Pido a los oyentes que tengan la claridad de que hay una campaña negra en contra mía y de José Manuel”, dijo.

“Pensaba que no me ponía votos, pero es un tipo berraco. Ahora resulta que pone un montón de votos”, dice Abelardo de la Espriella. Foto: AFP

“Necesitamos llegar al Gobierno y hacer la auditoría”, agregó.

De la Espriella habló de lo que será su gabinete y aseguró que se rodeará de “los mejores, como lo hice con José Manuel Restrepo”.

“Yo voto por José Manuel Restrepo”: así es como el vice del Tigre puede llevarse los votos del centro

Sobre su segundo al mando, dijo que “la primera función de un vicepresidente es reemplazar al presidente en caso de faltas temporales o absolutas. José Manuel es un colombiano excepcional, pero si algo me pasa, él asumiría y estaría tranquilo; es un hombre excepcional”. En ese sentido, el candidato aseguró que considera que el debate entre las fórmulas vicepresidenciales es esencial para la campaña.

Ana Lucía Pineda, esposa del Tigre, y sus hijos han seguido de cerca la campaña. Foto: CAMPAÑA ABELARDO DE LA ESPRIELLA

En la entrevista, De la Espriella también habló específicamente de Mauricio Gómez Amín, quien es hoy su jefe de debate, y confirmó que él sería una de las personas que estaría a su lado en la Casa de Nariño.

Sobre las garantías que existirían para quienes piensen distinto a él en su gobierno, dijo: “No importa si eres de la oposición, si estás fuera de la ley, te va a caer todo el peso de la ley. Tendrán garantías, pero si pretenden incendiar el país, atacar la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, recibirán todo el peso de la mano de hierro del gobierno”.

Abelardo de la Espriella anuncia su cierre de campaña en Buga “para ganar la batalla espiritual que estamos librando en contra del mal”

Y precisó qué quería decir con la expresión de “destripar a la izquierda”. El candidato dijo que “cuando me refería a que había que acabar el relato de la izquierda, pero en el marco de la Constitución y la ley”.

En su conversación con el periodista Julio Sánchez Cristo, explicó una propuesta que ha causado expectativa: la dolarización de la economía colombiana.

Sobre eso dijo: “Me gustaría la dolarización. Es un recorrido complejo y no alcanzan los cuatro años de gobierno. No pretendo dolarizar la economía; es complejo y largo, no lo dejaría a medio camino. Como es tan complejo, descartémoslo… Mejor pensemos la oportunidad de que la gente en Colombia pueda tener cuentas en dólares”.