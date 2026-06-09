Uno a uno: estos son los 26 políticos que Abelardo de la Espriella relacionó con una presunta estrategia de compra de votos en la región Caribe

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, expuso una lista de 23 figuras políticas que estarían detrás de una estrategia de compra de votos en la región Caribe. El aspirante aseguró que se trata de una “alianza con los politiqueros corruptos de siempre” para comprar sufragios a favor de Iván Cepeda.

De la Espriella leyó la lista y solicitó vigilancia de Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, para tomar las medidas pertinentes, en caso de que se compruebe el delito.

“Apunte, mi querido subsecretario”, dijo el abogado en su transmisión del lunes festivo.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella destapa lista de políticos que, presuntamente, estarían comprando votos para favorecer a Iván Cepeda. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Rpow8FxfZ4 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 9, 2026

Adicionalmente, el candidato agregó, a través de su cuenta de X, otros tres nombres relevantes en dicha operación, según “una alta fuente del Gobierno de los Estados Unidos”.

La lista no solo incluye nombres sueltos. Entre los mencionados aparecen exgobernadores, congresistas, dirigentes regionales, empresarios y figuras con influencia electoral en distintos departamentos. Este es el mapa, región por región, de los políticos mencionados por De la Espriella.

Hay tres nuevos nombres que podrían intentar torcer la voluntad popular mediante la compra de votos: Felipe Harman, Alexandra Pineda y Pinturita. Me acaba de confirmar ese dato una alta fuente del Gobierno de los Estados Unidos.



¡Firme por la Patria!



(A.D.L.E)🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 9, 2026

Atlántico

En el departamento del Atlántico, que es clave para ambos candidatos, De la Espriella mencionó a siete personas, entre las cuales está el empresario Euclides Torres, líder de un clan político que se organiza alrededor de una red empresarial en el sector del tránsito.

Cada vez están más fortalecidos políticamente, con la victoria de congresistas afines. Desde la campaña de 2022, cuando financiaron el famoso evento de la ‘P’ en la Plaza de la Paz, son cercanos al presidente Gustavo Petro.

También fue mencionado Pedro Flórez, senador electo por el Pacto Histórico y cercano a dicha casa política y empresarial, y Agmeth Escaf, quien luego de un periodo en la Cámara de Representantes ascendió al Senado.

Igualmente, De la Espriella salpicó a Juan Carlos Muñiz, expresidente de Findeter, y dos líderes de las bases del Pacto Histórico que han llegado a tener relevancia nacional: Iván y Andrea Vargas.

En la lista llama la atención la presencia de Eduardo Pulgar, exsenador condenado por corrupción, cuya casa política ha estado activa en estos comicios.

Magdalena

En Magdalena mencionó primero a Carlos Caicedo, exgobernador, exalcalde de Santa Marta y uno de los políticos de izquierda más importantes de la región.

Igualmente, el candidato presidencial mencionó a Patricia Caicedo, su hermana, que luego de un intento fallido por llegar a la Alcaldía de Santa Marta, logró elegirse senadora con el Pacto Histórico.

Rafael Martínez, quien también fue gobernador y alcalde, alfil de Caicedo, también fue mencionado en el presunto entramado.

Dentro de la lista, una de las caras nuevas es la de Felipe Hernández, electo representante por el Pacto Histórico y apoyado por la casa política del exgobernador y fundador de Fuerza Ciudadana.

Bolívar

En el departamento de Bolívar solo mencionó a dos congresistas. Uno de ellos es Antonio Correa, conocido como el Gatico, del círculo cercano de Enilse López, fallecida empresaria del chance.

Además, se apartó de la decisión del Partido de la U en términos de su apoyo de cara a las elecciones presidenciales e hizo público su respaldo a Iván Cepeda.

Por otro lado, se menciona a Fernando Niño, representante del Partido Conservador por Bolívar, haciendo parte del bloque en su partido que apoyaba silenciosamente las iniciativas del Gobierno Petro en el Congreso.

Córdoba

En Córdoba, De la Espriella mencionó directamente a los hermanos Calle. Gabriel, el hermano mayor, es diputado del departamento tras quedar en segundo lugar cuando se lanzó a la Gobernación.

Andrés, por otro lado, fue representante a la Cámara por el Partido Liberal y presidente de la corporación, y hoy se encuentra en prisión por presuntamente haber recibido recursos relacionados con el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Por otro lado, nombró a Musa Besaile, poderoso exsenador condenado por corrupción, que para muchos es uno de los grandes líderes de la maquinaria política en el departamento.

Sucre

Sucre, según el candidato presidencial, tiene al diputado Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer. Igualmente, mencionó a Karyme Cotes, representante del Partido Liberal.

Por otro lado, también estaría implicado Luis Ramiro Ricardo, congresista que ocupa una curul de paz, y el líder Rafael Macea.

Cesar

En el Cesar está Alexandra Pineda, representante a la Cámara electa del Pacto Histórico. Igualmente, De la Espriella mencionó a Carlos Felipe Quintero, congresista del Partido Liberal con un perfil discreto para muchos, pero quien representa a su colectividad en el departamento.

La Guajira

En La Guajira fue mencionada la senadora Martha Peralta, quien se encuentra actualmente recorriendo las comunidades indígenas para lograr apoyos a favor de Iván Cepeda.

A la lista se suma Johana Osorio, oriunda del departamento y quien logró una nueva curul en el Senado, y Luis Fernando Lobo, diputado del Pacto Histórico en el departamento.

Finalmente, De la Espriella mencionó a Daniel Quintero, actual superintendente de Salud, y a Juan Felipe Harman, quien fue director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pero renunció para unirse a la campaña de Cepeda.

Según De la Espriella, estos son algunos nombres que tiene en la mira el Gobierno de los Estados Unidos, que ya ha advertido que amonestará a quienes hagan parte de las redes de compra de votos con el retiro de visas e inclusión en la lista Ofac.