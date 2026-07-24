Gustavo Petro insistió en la posesión de Abelardo De La Espriella en una guarnición militar: “No doy permiso”

Este viernes 24 de julio, el presidente de la República saliente volvió a pronunciarse sobre la posesión del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, quien señaló que la hará en una guarnición militar en el Cauca.

Registrador reiteró que “no existe” evidencia de alteraciones en resultados de elecciones donde ganó De La Espriella: “Absoluto desconocimiento”

Gustavo Petro insistió en que “no dará permiso” para que un civil se posesione en una guarnición militar y reiteró que hacerlo es una “afrenta contra la democracia”.

“No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste, hasta el último segundo en que sea presidente, para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”, expresó Petro.

El presidente saliente, Gustavo Petro, insistió en que no dará permiso para que se realice la posesión de Abelardo De La Espriella en una guarnición militar: “No estoy de acuerdo”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kD0Oi46E6E — Revista Semana (@RevistaSemana) July 24, 2026

Y explicó:

”Después de ese segundo verán qué hacen. No estoy de acuerdo en que en el Cauca se realice una afrenta contra la democracia y la República tratando de llevar al pueblo caucano a una trampa de violencia.

“Ya sabemos que muchísimas armas han sido llevadas de Ecuador al Cauca. Ya sabemos que están esperando que movilizaciones campesinas e indígenas libertarias salgan a protestar ante una posesión ilegítima. Y ya sabemos que esperan eso para lanzar el primer destripamiento contra el movimiento social de Colombia.

”Por tanto, le solicito al pueblo del Cauca libertario, urbano, juvenil, de edad o no, campesino o indígena o afro, a no salir de sus casas, [a] dejar pasar ese evento si es que se produce y no caer en la trampa que quieren y han construido que es atacarlo con violencia”.

Entre tanto, Abelardo De La Espriella habló esta semana de los detalles de la ceremonia, luego de que el nuevo Senado aprobara que se realice fuera de Bogotá:

Gustavo Petro firmó directiva antes de la llegada del presidente electo, Abelardo De La Espriella: este es el documento

“La democracia está hablando. La colaboración armónica entre los poderes públicos empieza por entender que la política importante y grande es la que resuelve los problemas de la gente pobre, las angustias de los más necesitados; la que define el Acuerdo sobre lo Fundamental que le he planteado al país: seguridad, salud, lucha contra la corrupción, descentralización, educación, oportunidades para los jóvenes, un Estado pequeño y eficiente, entre otros temas. Todo lo que esté por fuera de lo anterior pertenece a la órbita de la política menor.

“El Senado de la República, en ejercicio de su independencia, voto a voto, aprobó la posesión del Tigre en Popayán, en la Casa de los Héroes de la Patria. La grandeza de los símbolos, del nuevo orden y del debate constructivo empieza a dar sus frutos: acuerdos por la Patria, acuerdos para los ciudadanos. Vamos a recuperar la soberanía y a hacerlo de la mano de la Constitución y la ley”.