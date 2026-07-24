El presidente del Senado, Honorio Henríquez, ratificó su militancia en el Centro Democrático. El congresista reafirmó su compromiso con ese partido en medio de las contundentes grietas en la relación entre las fuerzas de derecha en el país.

“Desde la fundación del Centro Democrático he estado al lado del presidente Álvaro Uribe y de este proyecto político que nació para defender a Colombia con firmeza, principios y amor por la patria”, manifestó Henríquez.

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La colectividad ha estado en el eje de la polémica en días recientes, después de que se filtrara la información de que su director, Gabriel Vallejo, habría pedido a la bancada no lanzar fuertes críticas al saliente presidente, Gustavo Petro, en el marco de la posesión del Congreso del 20 de julio.

Además, la excandidata presidencial Paloma Valencia aseguró que el Centro Democrático no es un partido de derecha, lo cual desencadenó que otros militantes desmintieran a la excongresista declarándose pertenecientes a ese espectro político.

“Hoy, como presidente del Senado de la República y miembro fundador, reafirmo con orgullo y convicción mi militancia. El compromiso sigue intacto: proteger los ideales que nos han guiado desde el primer día”, expresó Henríquez.

El director de la colectividad, Vallejo, y congresistas como Óscar Darío Pérez, Juan Felipe Corzo, Carlos Edward Osorio, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Sandra Bernal, María Clara Posada y otros han ratificado su respaldo a ese partido político.