Registraduría entrega detalles de la elección atípica de alcalde en Tunja, Boyacá: se realizará este domingo 26 de julio

Este domingo, 26 de julio, se llevará a cabo la elección atípica del alcalde de Tunja, en el departamento de Boyacá. En total, son 142.847 los ciudadanos que están habilitados para ejercer su derecho al voto, 76.976 son mujeres y 65.871 son hombres.

Polémica en Tunja por posible injerencia del destituido alcalde Mikhail Krasnov a pocos días de las elecciones atípicas

La Registraduría Nacional se pronunció por medio de un comunicado para explicar que esta jornada se realizará con base en el Decreto 0402 del 27 de mayo de 2026, expedido por el gobernador de Boyacá, tras la declaratoria de nulidad de la elección realizada el 29 de octubre de 2023.

La entidad confirmó que serán instalados 26 puestos de votación: 24 en la cabecera municipal, uno en la cárcel y uno en zona rural, con un total de 362 mesas.

Asimismo, señaló que en los puestos de votación de la Universidad Juan de Castellanos, Coliseo Municipal Comfaboy y Coliseo IRDET (Instituto de la Recreación y el Deporte de Tunja) se tendrán dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica.

En la comunicación, la entidad señaló que para este proceso electoral fueron designados 2.622 jurados de votación, de los cuales 2.172 son titulares y 450 son remanentes. Todos ellos, según dijo la autoridad electoral, están siendo debidamente capacitados por la entidad para ejercer dicha función.

Por último, recordó que los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil (www.registraduria.gov.co), haciendo clic en la opción ‘Electoral’, luego en ‘Elecciones atípicas’, seguido de ‘Alcalde Tunja, Boyacá’ y finalizando con el botón ‘Consulta tu lugar de votación’.

Consejo de Estado ratificó la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja

En el marco de estos preparativos, hay una gran polémica porque el exalcalde Mikhail Krasnov supuestamente estaría moviendo sus hilos para poner a un sucesor y mantener el poder.

Incluso, a través de las redes sociales se han conocido publicaciones que ha hecho el propio exmandatario para apoyar la candidatura de Sandra Milena Estupiñan, expresidenta del Concejo de Tunja y que tiene el respaldo de Cambio Radical y el Partido Conservador.

La elección será este domingo 26 de julio. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Eso ha generado revuelo en Tunja porque se considera que Krasnov está utilizando su supuesto poder para imponer sucesor. Por esa razón, el concejal Román Quintero asegura que esta situación debe vigilarse para evitar irregularidades.

Por ahora, resta esperar para ver cómo se desarrollan las elecciones este fin de semana y quién será el nuevo mandatario de Tunja.