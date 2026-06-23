Registraduría responde a Petro y niega haber eliminado mecanismos de seguridad en los formularios E-14

La Registraduría Nacional salió al paso de las denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro sobre presuntas modificaciones en los mecanismos de seguridad de la plataforma de consulta de los formularios E-14 utilizados durante las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio.

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A través de un comunicado, la entidad electoral aseguró que no fue eliminado el denominado “candado hash”, ni tampoco la estampilla de tiempo o los mecanismos de trazabilidad que permiten verificar la autenticidad y seguridad de la información electoral.

La aclaración surge luego de que el presidente Petro afirmara a través de su cuenta de X que la Registraduría habría suprimido elementos clave para la verificación de los formularios E-14, documentos que contienen el registro de los votos depositados en cada mesa de votación.

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GRAN ENCUENTRO PAZ ELECTORAL Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Según explicó la entidad, los registros horarios de digitalización y descarga de las actas continúan disponibles en la metadata de los archivos y en las bitácoras internas del sistema, las cuales pueden ser consultadas por campañas políticas, organismos de control, misiones de observación y auditorías autorizadas.

Respecto al denominado “candado hash”, la Registraduría precisó que este mecanismo no solo permanece activo, sino que constituye una de las principales herramientas para garantizar la integridad de los documentos digitales.

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La entidad explicó que el código hash permite verificar que los archivos descargados no hayan sido modificados y, además, protege la plataforma frente a posibles ataques automatizados que puedan afectar su funcionamiento.

Incluso, el organismo sostuvo que la implementación del hash representa un fortalecimiento de las medidas de seguridad y no una eliminación de controles, como se ha señalado públicamente.

Puesto de votación en Barranquilla Foto: Guillo González

La Registraduría también aclaró que las campañas presidenciales cuentan con acceso a mecanismos de descarga masiva de las actas E-14 mediante usuarios y contraseñas especiales, herramientas que igualmente están disponibles para observadores nacionales e internacionales y organismos de control.

Asimismo, recordó que las campañas pueden contrastar la información oficial con las imágenes almacenadas en la plataforma Comitium del Consejo Nacional Electoral.

El departamento cuenta con 514 puestos de votación disponibles. Foto: Bloomberg via Getty Images

Finalmente, la entidad reiteró que todas las medidas técnicas adoptadas durante el proceso electoral tienen como propósito garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información electoral, al tiempo que ratificó su compromiso con la transparencia y la verificación de los resultados por parte de los actores autorizados.