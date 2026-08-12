Daniel Briceño habló sobre la posible salida de Gustavo Petro de Colombia: “No puede irse y dejar todo botado”

A menos de una semana de haber finalizado su mandato presidencial, Gustavo Petro solicitó formalmente al Senado de la República una autorización para ausentarse del territorio nacional durante un año. El requerimiento del expresidente tiene como objetivo atender compromisos internacionales y agendas de carácter académico en el exterior.

Daniel Briceño acusa a Petro de promover un golpe de Estado tras declaraciones en Soacha sobre Abelardo De La Espriella

La petición generó reacciones diversas en el escenario político nacional entre diferentes sectores legislativos. Representantes de la oposición argumentaron que el exmandatario debe permanecer en Colombia para atender las indagaciones relativas a la financiación de la campaña electoral de 2022, mientras sus seguidores calificaron la solicitud como un trámite administrativo ordinario.

“Hoy se fue Petro y no voy a fingir”: el escrito de Gustavo Bolívar comparándolo con los músicos del Titanic

La normativa constitucional establece que los ciudadanos que hayan ejercido la Presidencia de la República deben contar con la aprobación previa del Senado para salir del país durante los doce meses posteriores a la terminación de su periodo de gobierno. Esta disposición busca garantizar la presencia de las exautoridades ante los organismos de control.

Propuesta sobre el tiempo de la autorización

Frente al debate generado en el Congreso de la República, diversos legisladores propusieron alternativas sobre la vigencia de la autorización.

El representante a la Cámara Daniel Briceño sugirió condicionar el tiempo de permanencia en el exterior mientras se completa el periodo de empalme con las nuevas autoridades del Ejecutivo.

En relación con el procedimiento legal de la solicitud, el representante señaló que “la Constitución exige este permiso para que las administraciones salientes no dejen temas pendientes sin verificar, por lo cual el Senado no debería otorgar un año de manera inmediata, sino autorizar un plazo inicial de tres meses mientras la gestión entrante evalúa el estado del Estado”.

Seguidamente, Briceño comentó que “la norma del constituyente de que le den permiso o no al presidente para salirse se hizo precisamente para que un presidente no salga y deje todo votado, que es lo que está tratando de hacer el señor Gustavo Petro”.

Gustavo Petro se despidió de la Casa de Nariño el pasado viernes 7 de agosto. Foto: Presidencia

Ante la especulación de muchas personas sobre si el expresidente quiere irse del país de una manera indebida o sin autorización, el representante comentó que en su interior no cree ”que (Petro) se vaya a volar, como está diciendo mucha gente, pero por acto de responsabilidad el señor Petro debería permanecer en Colombia por lo menos tres meses".

El congresista enfatizó que el trámite no debe interpretarse como una evasión de las autoridades judiciales por parte del exmandatario. No obstante, sostuvo que la permanencia temporal en el país facilita el seguimiento a la transición de gobierno y el avance de los requerimientos institucionales pendientes.

Corresponderá a la plenaria del Senado votar la solicitud del expresidente en las próximas sesiones ordinarias. La corporación definirá si concede el permiso de doce meses de manera continua o si acoge la propuesta de restringir el tiempo de permanencia fuera del territorio nacional.