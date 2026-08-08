Política

Congresista Daniel Briceño defendió los ritos religiosos durante la posesión de De La Espriella: “No es un Estado ateo”

La realización de la posesión fuera de Bogotá y la presencia de actos religiosos fueron dos de los puntos más cuestionados de la ceremonia presidencial.

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Redacción Semana
8 de agosto de 2026 a las 4:46 p. m.
Las críticas por los actos religiosos durante la posesión de Abelardo De La Espriella reavivaron el debate sobre el carácter laico del Estado colombiano.
Las críticas por los actos religiosos durante la posesión de Abelardo De La Espriella reavivaron el debate sobre el carácter laico del Estado colombiano. Foto: Fotomontaje SEMANA

Este 8 de agosto Colombia despertó con otro presidente y con un nuevo Gobierno, luego de que se posesionara oficialmente Abelardo De La Espriella, quien salió victorioso de los comicios electorales que se llevaron a cabo a inicios de 2026. Tras la ceremonia de posesión, son varios los temas que se han venido tratando en el escenario político.

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Son muchos quienes han criticado la ceremonia de posesión por distintas situaciones que se llevaron a cabo; una de las principales fue el hecho de haberla realizado por fuera de Bogotá y no en la Plaza de Bolívar, como se ha acostumbrado históricamente.

Posesión presidente Abelardo De La Espriella en el Batallón Pichincha
Las críticas por los actos religiosos durante la posesión de Abelardo De La Espriella reavivaron el debate sobre el carácter laico del Estado colombiano. Foto: Javier Casella/Mindefensa

Sin embargo, también hubo otro hecho que para muchos empañó la posesión; se trata de varios actos religiosos que se llevaron a cabo durante la ceremonia y que para muchos fueron excesivos. Esto además teniendo en cuenta que Colombia es un Estado laico, es decir, que no está adscrito a ninguna religión en particular.

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Tras estas críticas, son varias las voces que han salido a defender el nuevo Gobierno. Uno de ellos fue Daniel Briceño, el recién posesionado congresista por el Centro Democrático, quien expresó una férrea posición a través de su cuenta de X.

Briceño aseguró que, aunque Colombia es un Estado laico, tampoco es un Estado ateo y es un país democrático en el que caben todas las religiones y posiciones.

La Virgen de Fátima es uno de los símbolos presentes en la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella
La Virgen de Fátima fue uno de los símbolos presentes en la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella Foto: Montaje con fotos de Semana / El País

“Colombia es un Estado laico, mas no ateo, pero también es un país democrático. Por eso, las oraciones religiosas en la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella no fueron una imposición de nadie: ni de las mesas directivas ni tampoco del nuevo gobierno”, precisó.

Adicional a ello, detalló la razón por la cual se permitió que en la ceremonia se dieran estos actos religiosos, asegurando que esto pasó por el resorte del Congreso y su aprobación.

“Hubo participación del sector interreligioso porque todos y cada uno de los congresistas asistentes a la posesión votamos a favor de ello durante la aprobación del orden del día, que fue claramente leído al inicio”, precisó.

POSESIÓN PRESIDENCIAL ABELARDO DE LA ESPRIELLA
El congresista del Centro Democrático afirmó que la participación del sector interreligioso fue aprobada por los asistentes durante la votación del orden del día. Foto: Daniel Jaramillo