Presidente Abelardo De La Espriella anuncia “golpe contundente” contra estas estructuras narcoterroristas

En el desarrollo de una ofensiva de seguridad en el departamento de Antioquia, la Policía Nacional ejecutó una serie de procedimientos judiciales que dejaron como resultado la captura de 25 presuntos integrantes de las organizaciones criminales conocidas como La Oficina y Los Chatas.

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El despliegue operacional se concentró en áreas urbanas y rurales de los municipios de Amalfi y Santa Rosa de Osos.

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El reporte fue entregado de forma oficial por el presidente, Abelardo De La Espriella, quien detalló que el “golpe contundente” comprendió un total de 31 diligencias de registro y allanamiento.

Durante las acciones tácticas, los uniformados materializaron 19 detenciones mediante orden judicial previa y registraron seis capturas adicionales en situación de flagrancia.

Caída de cabecillas y afectación al tráfico local

Entre los detenidos se destacan dos coordinadores de las dinámicas delictivas en el norte y nordeste antioqueño. Las autoridades confirmaron la judicialización de alias Santa María o Señor, señalado como cabecilla urbano encargado del abastecimiento de plazas de vicio y de articular homicidios selectivos en la jurisdicción de Amalfi.

Abelardo De La Espriella en Buenaventura Foto: Presidencia

De igual forma, fue asegurado alias Cutu, identificado por inteligencia policial como el principal dinamizador del microtráfico en Santa Rosa de Osos.

La operación permitió la incautación de 10.250 dosis de estupefacientes entre marihuana, bazuco y clorhidrato de cocaína, además de cuatro armas de fuego de diferente calibre, 70 cartuchos de munición y más de 19 millones de pesos en efectivo, producto de las rentas ilícitas generadas por la comercialización de drogas en la región.

Declaraciones y combate a finanzas ilícitas

El jefe de Estado resaltó el resultado de la Fuerza Pública, enfatizando que las diligencias afectaron de manera simultánea el brazo armado, las cadenas de distribución y la estructura económica de ambos grupos delictivos.

¡Golpe contundente contra las estructuras narcoterroristas “La Oficina” y “Los Chatas” en Antioquia!



En 31 diligencias de allanamiento realizadas en Amalfi y Santa Rosa de Osos, nuestra Policía Nacional capturó a 25 narcoterroristas: 19 por orden judicial y seis en flagrancia.… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 23, 2026

La Presidencia ratificó la continuidad de la estrategia de persecución contra los liderazgos y redes de apoyo de las bandas criminales que operan en el departamento.

“Les golpeamos el componente armado, las finanzas y el negocio criminal. En la era del Tigre, los narcoterroristas caerán uno tras otro”, aseveró el presidente De La Espriella.

Los 25 capturados y el material bélico y sustancia incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los correspondientes procesos de legalización, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.