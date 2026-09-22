Se conoce primer comunicado sobre el estado del papá del presidente Abelardo De La Espriella tras someterse a una cirugía

Este martes 22 de septiembre, la Presidencia de la República emitió un comunicado de prensa sobre el estado de salud del papá de Abelardo De La Espriella, tras someterse a un procedimiento quirúrgico.

“Ruego a mis seguidores que oren por mí”: El padre del presidente Abelardo De La Espriella será sometido a una cirugía este lunes

Se trata de Abelardo De La Espriella Juris, a quien se le practicó una cirugía a corazón abierto en la Fundación Cardioinfantil: “El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, agradece profundamente las numerosas manifestaciones de afecto, solidaridad y buenos deseos recibidas con motivo del estado de salud de su padre”.

“Nos permitimos informar que el procedimiento quirúrgico al que fue sometido el día de ayer culminó satisfactoriamente y que se encuentra bien, acompañado de su familia y bajo el cuidado del equipo médico”, recalcó la Presidencia.

Este es el comunicado de prensa. Foto: Comunicado de prensa

También: “El presidente y su familia expresan un especial agradecimiento al equipo médico, asistencial y humano de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, por su profesionalismo, dedicación y permanente acompañamiento durante este proceso”.

“De igual manera, agradecen a todos los colombianos, amigos y allegados que han estado pendientes de su evolución y que han hecho llegar sus mensajes, oraciones y muestras de cariño”, concluyó el documento expedido por el Gobierno nacional.

Cabe reseñar que el lunes de esta semana, previo a la intervención, Abelardo De La Espriella Juris publicó en sus redes una oración: “Señor Jesús, hoy elevo una oración llena de fe por la vida y la salud de Abelardo De La Espriella Juris. Padre Celestial, ponemos en tus manos su cuerpo, su corazón y toda su vida. Tú conoces cada célula de su cuerpo, cada dificultad y cada preocupación. Te pedimos que extiendas sobre él tus manos misericordiosas y le concedas la sanación”.

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En esa publicación, el padre del presidente divulgó una imagen donde él aparece acostado, sonriente, con la camiseta de Firme por la Patria, el eslogan de campaña de su hijo, y su tradicional sombrero. Y sobre él, una imagen de Jesucristo poniendo sus manos sobre su cabeza.