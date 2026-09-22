Presidente De La Espriella destapó indignante beneficio que ostentaba alias Cholo, abatido por las autoridades: “Acabé con esa farsa”

Se siguen conociendo detalles de la declaración que dio el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, al término de un consejo de seguridad extraordinario que convocó en Santa Marta.

En esa intervención, el mandatario colombiano reveló que alias Cholo, uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, abatido por la Fuerza Pública, había sido nombrado “gestor de paz” en el gobierno anterior.

Abelardo De La Espriella lanza fuerte advertencia a criminales: “Al que no se someta, lo vamos a mandar al infierno en una bolsa”

Además, el jefe de Estado advirtió que ese tipo de asociaciones entre el Gobierno y los criminales se acabaron en su administración, al recordar que la instrucción es arreciar en contra de las estructuras terroristas.

“Este miserable que hoy está aquí en una bolsa, como corresponde, coordinaba directamente las confrontaciones armadas con el clan del Golfo al que en un momento de su vida perteneció. Y todo por el control territorial y las disputas, por supuesto, por las economías ilegales. Este bandido de alias Cholo, narcoterrorista, fue gestor de paz. Yo acabé con esa farsa”, expresó el mandatario colombiano.

El presidente Abelardo De La Espriella hizo balance del golpe contra los Conquistadores de la Sierra Nevada: “Siete narcoterroristas neutralizados, incluido alias Cholo, y seis cuerpos más que no pudieron ser extraídos del lugar de los hechos, para un total de trece”.… pic.twitter.com/rZrnvf5CWt — Revista Semana (@RevistaSemana) September 22, 2026

También lanzó advertencia: “Hace un par de semanas se dio de baja también al narcoterrorista alias Bendito Menor. Hoy ha caído el segundo de esa organización y el que sigue es alias Pinocho. Pinocho, tienes fecha de expiración y estamos tras de ti”.

“Cuando los criminales están empoderados y hacen lo que les da la gana, sojuzgan al pueblo, cometen toda suerte de delitos; es porque el Estado está asociado con ellos. Esos tiempos de asociación entre el Gobierno y los criminales acabaron. En la era del tigre, con el apoyo de nuestra Fuerza Pública, que está retomando con total decisión las actividades, vamos a derrotar al crimen organizado”, puntualizó De La Espriella.

Finalmente, el presidente reconstruyó la vida crítica final de alias Cholo: “Este narcoterrorista, que a buena hora fue dado de baja, cuenta con una trayectoria criminal de más de 15 años. Inició su accionar delictivo con el grupo narcoterrorista del Clan del Golfo, donde se desempeñaba como jefe de sicarios. Posteriormente, se unió a Los Pachenca, donde asumió el cargo de cabecilla de subestructura posteriormente a la captura de alias Muñeca”.

“Derrotados, acorralados… han ido cayendo como ratas”, Abelardo De La Espriella habla de Bendito Menor, Cholo y advierte a Pinocho

“Asume como segundo cabecilla de la organización bajo su mando estaban aproximadamente 80 hombres con quienes coordinaba la ejecución de homicidios selectivos entre la población civil y el cobro de extorsiones al sector turístico, comercio en general, sector ganadero y de transporte en los departamentos de Magdalena Cesar y Guajira era un articulador de la cadena de narcotráfico hacia países centroamericanos, mediante el uso de lanchas rápidas tipo go-fast y además utilizaban semisumergibles con salidas desde la Alta Guajira”, concluyó el mandatario colombiano.