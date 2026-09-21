En un balance oficial entregado por el Gobierno nacional con base en los reportes de la Dirección Nacional de Bomberos, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la conflagración forestal que amenazaba a Villa de Leyva se encuentra controlada en un 75 %.

🔴 EN VIVO | Incendio en Villa de Leyva: ministro Rodrigo Lara confirmó por qué no se ha podido disipar el fuego

Las autoridades destacaron que la emergencia dejó de ser un riesgo directo para el casco urbano de la población, preservando la seguridad de sus habitantes y la infraestructura del patrimonio histórico.

“Villa de Leyva no está sola”: Abelardo De La Espriella anuncia apoyo del Gobierno Nacional ante incendio forestal

A pesar de los significativos avances logrados por los equipos de socorro, el jefe de la cartera del Interior advirtió que persiste un foco crítico de difícil acceso en la parte alta de la montaña, dentro del área protegida del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque.

Esta conflagración ha causado severos daños en los ecosistemas de la reserva natural debido a la complejidad del terreno.

Dificultad para el acceso aéreo y estrategia terrestre

Las características topográficas del sector han impedido el uso de aeronaves para aplacar las llamas en la zona más elevada. Según explicó el ministro Lara, el foco remanente se ubica sobre una cuchilla geográfica y una franja encajonada en un cañón, condición que imposibilita las maniobras de descarga de agua por parte de los helicópteros asignados a la atención de la contingencia.

#Noticia | Incendio forestal en Villa de Leyva está controlado en un 75 %



• Dos focos permanecen activos; los demás sectores están controlados.

• Durante la jornada se realizaron 75 descargas de agua desde tres helicópteros para apoyar las labores de control.

• La afectación… pic.twitter.com/IiyXhAP99C — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) September 22, 2026

Ante este panorama, el Gobierno dispuso para la jornada de este sábado el despliegue de una unidad de infantería compuesta por miembros de la Fuerza Pública y organismos de rescate.

Un grupo mixto conformado por 15 cuerpos de bomberos de Boyacá, uniformados del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Defensa Civil y Bomberos de Bogotá ascenderá a pie por la montaña para acorralar y sofocar de manera manual la línea de fuego.

Instrucción presidencial y reconocimiento a los socorristas

El ministro del Interior transmitió el mensaje del presidente Abelardo De La Espriella, confirmando que la directriz trazada para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Dirección Nacional de Bomberos es mantener las labores de extinción de forma ininterrumpida hasta liquidar la totalidad de los puntos calientes.

Como Ministro del Interior, informo el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos:



Se confirma un 75% de control del incendio del entorno de Villa de Leyva.



Esta noche hay vigilancia especial sobre un foco que persiste en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque. No se ha podido… pic.twitter.com/MyGqvBKEWx — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 22, 2026

La Presidencia de la República garantizó el suministro de todos los recursos logísticos que requiera el departamento de Boyacá para superar la emergencia.

Finalmente, el alto funcionario expresó su gratitud institucional hacia la comunidad y los socorristas liderados por el capitán Miranda, calificando como heroica la respuesta de los brigadistas frente a un incendio feroz.

Las autoridades mantendrán el monitoreo nocturno y la vigilancia permanente en el perímetro de Iguaque para consolidar el control definitivo del evento ambiental.