Incendio en Villa de Leyva: ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirma 75% de control sobre la emergencia

El incendio forestal que mantiene en alerta a Villa de Leyva, Boyacá, alcanzó un 75 % de control, de acuerdo con el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos divulgado este lunes por el ministro del Interior.

Declaran calamidad pública en Villa de Leyva: esto es lo que está pasando tras un incendio que ya afecta más de 200 hectáreas

Según el funcionario, la jornada ha sido “muy exitosa” hasta el momento gracias al despliegue de los equipos que trabajan para contener las llamas. La operación incluye descargas aéreas de agua sobre las zonas afectadas.

Precisamente, el ministro aclaró que parte de lo que aparece en las imágenes de la emergencia como “una especie de bruma corresponde al vapor generado por esas descargas aéreas y no necesariamente a una nueva expansión del incendio”.

Situación actual en Villa de Leyva. Foto: Cuenta de X Ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo

Sin embargo, el avance no significa que la emergencia haya terminado. De acuerdo con el reporte, todavía permanecen algunos focos activos que están siendo combatidos directamente por unidades de bomberos que permanecen en tierra.

Horas antes, las autoridades habían declarado la emergencia como Calamidad Pública tras la difícil situación a la que se está enfrentando Villa de Leyva.

La situación se ha mantenido bajo vigilancia debido a las condiciones de la zona. En las últimas horas, organismos de socorro y autoridades han mantenido un amplio despliegue para evitar que las llamas continúen avanzando.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, había informado previamente que cerca del 50 % del incendio estaba controlado y había advertido sobre las dificultades generadas por los fuertes vientos.

Ahora, el nuevo reporte eleva el nivel de control al 75 %, aunque los equipos de emergencia continúan trabajando para contener completamente los focos restantes.

El mensaje de las autoridades sigue siendo de mantener las operaciones activas. El ministro del Interior señaló que la instrucción entregada por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a las entidades encargadas de atender la emergencia es clara: “No parar”.

Por ahora, las labores continúan tanto desde el aire como en tierra para avanzar en el control total del incendio.