Aterrador relato de un voluntario sobre incendio en Villa de Leyva: “El fuego ha llegado casi a las puertas de las casas”

Contra el reloj, así trabajan bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, voluntarios, entre otros organismos y entidades de socorro, para tratar de sofocar las llamas en la zona rural de Villa de Leyva, en Boyacá.

El voraz incendio, por el momento, ha consumido alrededor de 300 hectáreas. Mientras tanto, la Gobernación de Boyacá está ofreciendo una recompensa de hasta 45 millones de pesos a quien entregue información que permita esclarecer el origen de las llamas.

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Un voluntario identificado como Juan Manuel Olarte habló en SEMANA. El joven dijo que la situación en la zona sigue siendo crítica.

El voluntario, quien está ubicado en el sector El Roble, manifestó: “La situación, aunque parece que se ha controlado, no está mejor. La situación es crítica, es grave. El fuego ha llegado casi a las puertas de las casas de las personas”.

Asimismo, Olarte recalcó que, si bien la fuerza de las llamas no se ve en este momento desde la distancia, como sí se había observado en las últimas horas, el escenario en la parte alta, en las montañas, es otro.

“Cuando estamos arriba en las montañas, nos damos cuenta de que el fuego no tiene solamente una cara. El fuego no solamente cubre una, sino dos, tres o hasta casi todas las caras de la montaña”, agregó en SEMANA.

Concluyó Olarte: “Algo así nunca habíamos vivido. Villa de Leyva ha pasado por muchos incendios. Yo en mis 28 años he visto un par de incendios, algunos graves, pero como este creo que ninguno. Y es triste”.

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En horas de la tarde de este domingo, 20 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella dijo a través de su cuenta en X que el incendio había sido controlado en un 50 %.

“Acabo de recibir el último reporte sobre el incendio en Villa de Leyva: está controlado en un 50 % y confinado en terreno. En este momento, los organismos de emergencia, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, concentran sus esfuerzos en la cabeza del incendio para extinguirlo por completo. Todas las capacidades del Estado están desplegadas. Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a Villa de Leyva, a sus habitantes y a esta joya de Colombia. No bajaremos la guardia”, expresó De La Espriella, a las 4:38 p. m. del domingo.