El Hotel Suites Arcoíris, uno de los establecimientos más reconocidos de Villa de Leyva y del departamento de Boyacá, se pronunció por cuenta de los incendios forestales en el municipio.

En el marco de su pronunciamiento, la administración de la locación manifestó su malestar porque, sostuvo, hubo mucha promesa de ayuda en medio de la emergencia, pero no acción efectiva real frente a la crítica situación.

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“Durante toda la emergencia solicitamos ayuda y apoyo por diferentes medios y a las entidades gubernamentales y organismos correspondientes, buscando contar con los recursos necesarios para hacer frente al incendio. Sin embargo, no obtuvimos una respuesta efectiva durante las horas críticas de la emergencia”, expresó el pronunciamiento.

“Este comunicado no busca generar confrontaciones, sino dejar un registro claro y transparente de lo ocurrido, así como hacer un llamado a que las solicitudes de auxilio ante situaciones de esta magnitud reciban una respuesta oportuna, especialmente cuando está en riesgo la seguridad de las personas, los trabajadores, los huéspedes y nuestro patrimonio natural”, agregó.

En contraste, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dijo que estuvo en la zona del incendio hasta este lunes a las 3:00 a. m., al tiempo que señaló que se adelantan las pesquisas para establecer si hubo o no manos criminales con relación a las llamas.

Situación en Villa de Leyva

Las autoridades consiguieron controlar parcialmente un incendio que desde hace un día y medio amenaza una de las joyas turísticas de Colombia, Villa de Leyva, que el lunes amaneció cubierta por el humo.

“Ayer pudimos contener durante toda la noche todos los focos (...) cerca de las casas”, dijo el gobernador Amaya.

Según autoridades regionales, en un día y medio, cerca de 300 hectáreas de bosque y páramo fueron arrasadas por el fuego, que llegó a las puertas de este pueblo de arquitectura colonial y pisos de piedra, visitado cada año por cerca de un millón de turistas.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que el fuego, visible desde la plaza central del municipio, ha sido controlado en un 50 %.

Por otro lado, dos hoteles campestres en las laderas del cerro San Marcos evacuaron a sus clientes el domingo en la mañana y uno fue alcanzado parcialmente por llamas que fueron contenidas.

Colombia mantiene cerca de una veintena de conflagraciones activas, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los incendios forestales en la cordillera de los Andes se intensifican en la época seca del año por las condiciones climáticas asociadas al actual fenómeno de El Niño, que se perfila como uno de los más intensos documentados hasta ahora, con sequías y altas temperaturas.

Una decena de incendios también están activos en Ecuador, donde bomberos combaten uno que el lunes cumple su quinto día sin extinguirse en un cerro de la capital Quito.

El Niño aumenta las temperaturas de la superficie del Pacífico y desencadena cambios globales en los patrones de vientos, presión y lluvias, así como inundaciones o sequías extremas.

Este es el pronunciamiento íntegro del Hotel Suites Arcoíris:

Suites Arcoíris, Villa de Leyva, 20 de septiembre de 2026

Ante la situación de emergencia ocasionada por el incendio que afectó nuestra zona, Suites Arcoíris considera necesario informar a la comunidad y dejar constancia pública de las acciones adelantadas por nuestro equipo durante la emergencia.

Desde las 9:00 a. m. de hoy, solicitamos de manera oportuna y reiterada la gestión de un helicóptero que permitiera apoyar la mitigación del incendio y evitar que las llamas tomaran mayor fuerza. Esta ayuda fue gestionada y anunciada como posible, pero, pese a la urgencia de la situación, nunca llegó.

Ante el avance del incendio y priorizando en todo momento la seguridad de nuestros huéspedes, a las 11:00 a. m. se logró evacuar en su totalidad a todos los huéspedes de Suites Arcoíris, gracias a la acción oportuna, responsabilidad y compromiso de nuestro equipo de trabajo.

Durante toda la emergencia solicitamos ayuda y apoyo por diferentes medios y a las entidades gubernamentales y organismos correspondientes, buscando contar con los recursos necesarios para hacer frente al incendio. Sin embargo, no obtuvimos una respuesta efectiva durante las horas críticas de la emergencia.

Finalmente, el control del incendio fue posible gracias, en gran medida, al apoyo de los voluntarios que acudieron tras nuestras publicaciones y llamados de auxilio, así como al enorme esfuerzo y compromiso del equipo de trabajo de Suites Arcoíris, quienes permanecieron al frente de la situación, protegiendo a nuestros huéspedes, nuestra infraestructura y nuestro entorno.

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a cada una de las personas que acudió voluntariamente a ayudarnos, a quienes compartieron nuestras publicaciones, estuvieron pendientes de la situación y brindaron su apoyo cuando más lo necesitábamos.

No obstante, consideramos importante dejar constancia de que hoy, 20 de septiembre de 2026, siendo las 9:00 p. m., aún no han llegado las ayudas que fueron solicitadas desde las primeras horas de la emergencia.

Este comunicado no busca generar confrontaciones, sino dejar un registro claro y transparente de lo ocurrido, así como hacer un llamado a que las solicitudes de auxilio ante situaciones de esta magnitud reciban una respuesta oportuna, especialmente cuando está en riesgo la seguridad de las personas, los trabajadores, los huéspedes y nuestro patrimonio natural.

Hotel Suites Arcoíris continuará priorizando la seguridad de sus huéspedes, colaboradores y comunidad, y agradece profundamente a quienes hicieron posible que, en medio de esta emergencia, pudiéramos actuar y salir adelante.