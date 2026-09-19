La isla colombiana que ‘Travel + Leisure’ incluyó en los destinos imperdibles para visitar en 2026

En Colombia hay diversidad de destinos que vale la pena conocer y si se piensa en playa, brisa y mar, Barú es una gran opción a menos de una hora de Cartagena. Precisamente este destino fue incluido por la revista Travel + Leisure dentro de los 20 destinos imprescindibles para visitar en Colombia en 2026.

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El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que aunque popularmente se le conoce como la Isla de Barú, este territorio es en realidad una península rodeada por la bahía de Cartagena, el Canal del Dique y el mar Caribe.

Sus playas destacan por sus arenas claras, algunas con tonalidades rosadas, y por unas aguas cristalinas que permiten apreciar el fondo marino. En los alrededores también se encuentran manglares, canales y ecosistemas submarinos que enriquecen el paisaje.

Así, independiente de cómo se le llame, lo cierto es que este es uno de los lugares que deberían incluirse en la agenda de destinos para visitar en 2026.

Playa Blanca es una de las más apetecidas por los viajeros en la isla de Barú. Foto: Getty Images/iStockphoto

La mencionada publicación indica que si bien durante años Barú fue conocida principalmente como un lugar para una escapada de un día desde Cartagena, especialmente para quienes buscaban disfrutar de algunas de las playas más atractivas de los alrededores, ahora se ha dado una transformación en su oferta turística que permite quedarse y sacar mayor provecho de la estadía.

La revista indica que uno de los puntos a favor es que los viajeros pueden optar por pasar el día junto al mar o prolongar la experiencia en lugares como Acasí Rustic Beach, que cuenta con seis cabañas y una playa privada de ambiente tranquilo y romántico.

Se dice que la oferta de alojamiento y experiencias ha contribuido a posicionar a Barú como una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan disfrutar del Caribe colombiano con mayor calma.

¿Qué se puede hacer allí?

Uno de los encantos de Barú es que ofrece varias playas para disfrutar del Caribe, cada una con un ambiente particular. Entre las más conocidas están Playa Blanca, Cholón, Agua Azul y Agua Tranquila. Playa Blanca es la más extensa y destaca por su arena clara, sus aguas turquesas y una amplia oferta gastronómica, indica Colombia Travel.

Panorámica de Isla Barú. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cholón, a la que se llega únicamente en bote, tiene un ambiente mucho más animado. El atractivo está en fondear embarcaciones, disfrutar del sol, la música y compartir con otros visitantes, convirtiéndola en uno de los puntos más concurridos de Barú.

En contraste, Agua Azul y Agua Tranquila ofrecen un plan más relajado. Son ideales para quienes buscan descansar junto al mar, tomar el sol y disfrutar con calma de sus aguas y paisajes caribeños.

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Llegar a Barú es fácil y puede hacerse tanto por tierra como por agua, atravesando la bahía de Cartagena. Ambas alternativas ofrecen una experiencia diferente para comenzar el recorrido hacia este destino del Caribe colombiano.