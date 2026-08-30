La playa colombiana que un ranking internacional ubicó por encima de grandes joyas de Brasil y México

A lo largo y ancho del planeta hay destinos costeros que resaltan no solo por su popularidad sino por la belleza del paisaje, la calidad y color del agua, la arena, la conservación de la naturaleza, la biodiversidad, la tranquilidad, la cantidad de visitantes y las condiciones climáticas, entre muchos otros factores.

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Estos son precisamente algunos de los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de elegir las playas más lindas del mundo, ranking que para este año incluyó a una colombiana que destaca por ofrecerles diversos encantos a los viajeros.

De esta forma, The World’s 50 Best Beaches, incluyó en este selecto grupo a Cabo San Juan, una hermosa playa ubicada dentro del Parque Nacional Natural Tayrona. La selección destaca por su variedad, pues incluye desde una diminuta isla con forma de gota ubicada en Filipinas hasta una costa australiana donde es habitual encontrar delfines, además de una singular playa de arena rosada en Barbuda que rinde homenaje a la princesa Diana.

Cabo San Juan es una de las playas del Parque Tayrona. Foto: Getty Images

Específicamente en lo relacionado con esta joya costera colombiana, se ubicó por encima de otros lindos destinos de países como Brasil, México, Italia, Grecia y España, entre otros.

Ubicada a aproximadamente una hora de Santa Marta, es un destino que se caracteriza por tener un entorno que combina la exuberancia de la selva con el paisaje costero, pues la espesa vegetación se extiende hasta encontrarse con la arena dorada, creando un escenario natural de gran belleza, que cautiva a los viajeros.

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Según la información publicada por The World’s 50 Best Beaches, este rincón del Tayrona ofrece una experiencia en la que la naturaleza es la gran protagonista, permitiendo a los visitantes disfrutar de un entorno prácticamente en contacto directo con el paisaje.

Por su parte, el sitio oficial del Parque Tayrona señala que Cabo San Juan es uno de los lugares más visitados de este paraíso natural y que su imagen se ha convertido en una de las postales más reconocibles de la zona.

Esto tiene sentido porque uno de sus principales atractivos es una pequeña colina que se adentra en el mar y que en la parte superior alberga un quiosco donde los visitantes pueden pasar la noche en hamacas o en habitaciones con camas, rodeados por el hermoso paisaje del Caribe.

Cabo San Juan destaca por su belleza natural. Foto: Getty Images

Datos de interés del ranking

El ranking de 2026 fue liderado por Entalula Beach, en Filipinas. Esta playa, situada en la provincia de Palawan, destaca por su entorno tranquilo y por conservar una atmósfera de paraíso poco intervenido. Su paisaje reúne extensas franjas de arena blanca, enormes acantilados de piedra caliza y palmeras que se elevan sobre la costa, mientras sus aguas transparentes aportan el toque final a un escenario de gran belleza.

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La selección se realizó mediante un proceso en el que participan expertos de la industria turística de diferentes partes del mundo y para definirla se tuvieron en cuenta ocho aspectos: su singularidad, la presencia de fauna, el nivel de conservación de su entorno, los sonidos naturales que lo caracterizan, la facilidad para acceder al agua, la tranquilidad del mar, el nivel de afluencia de visitantes y la posibilidad de disfrutar de condiciones climáticas ideales.