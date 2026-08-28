Así es la ‘pequeña Alemania’ escondida en Suramérica, un destino con el encanto de los Alpes europeos

Muchas ciudades y destinos de Suramérica son comparados con lugares de Europa, debido a que comparten características que son visualmente similares, especialmente en arquitectura, paisajes, clima y tradiciones culturales.

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En varios países de la región, la llegada de inmigrantes provenientes del Viejo Continente dejó una importante huella en pueblos y ciudades, que conservaron estilos arquitectónicos, gastronomía, festividades y costumbres de países como Alemania, Italia, España y Suiza.

Precisamente, uno de esos lugares es Gramado, Brasil, un pequeño municipio del sur de este país, que lo comparan con Alemania principalmente por la fuerte influencia de la inmigración que llegó a la región durante el proceso de colonización, herencia que todavía es visible en varios aspectos de la ciudad, especialmente en su arquitectura y tradiciones, pero también en sus paisajes.

Hay quienes lo apodan la ‘pequeña Alemania’ y se dice que su arquitectura es uno de los elementos que más alimenta esta comparación. Por ejemplo, algunas construcciones presentan fachadas de madera, techos inclinados, jardines cuidados y elementos decorativos inspirados en estilos europeos.

Gramado es uno de los destinos imperdibles en el sur de Brasil. Foto: Getty Images

A esto se suma la presencia de platos y productos asociados con la tradición alemana, además de festividades y costumbres conservadas por los descendientes de los inmigrantes.

Sin embargo, Gramado también recibió influencias portuguesas e italianas y desarrolló una identidad propia vinculada a la cultura gaucha, por lo que normalmente se identifica con una marcada identidad europea, algo que también se refleja en sus paisajes serranos y en el clima frío del invierno. También la llaman la ‘Suiza de Brasil’.

Los encantos de Gramado

Según la Secretaría de Turismo de Gramado, esta bella y encantadora ciudad, es considerada uno de los destinos turísticos más importantes del sur del país; mantiene hasta hoy el aire pintoresco de cuando fue fundada por sus inmigrantes y preserva muy bien sus bellezas naturales.

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A su riqueza cultural se suma un entorno natural que contribuye a su atractivo turístico. Gramado está rodeado de paisajes serranos, bosques de araucarias y una variada fauna, mientras que la neblina que suele cubrir las montañas aporta una atmósfera particular.

De igual forma, el clima también ha sido determinante para el desarrollo del turismo: los veranos suelen ser agradables y durante el invierno pueden presentarse temperaturas muy bajas, heladas e incluso nevadas que transforman algunos de sus escenarios en paisajes de aspecto europeo, uno de los encantos que enamora a los viajeros.

La arquitectura de Gramado tiene gran influencia europea. Foto: Getty Images

Sitios de interés

En la lista de sitios de interés turístico se encuentra, entre otros, el Lago Negro, rodeado de araucarias, pinos y jardines, y sus aguas oscuras contrastan con el verde de la vegetación. Es un lugar ideal para caminar, contemplar el paisaje y dar paseos.

También está la Rua Torta, con un trazado especial, jardines y las farolas que hacen de esta calle uno de los lugares más fotografiados de Gramado. Es un recorrido corto que puede hacerse a pie y que se encuentra cerca de otros atractivos del centro.

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A estos se suma el parque temático Mini Mundo, que recrea una ciudad en miniatura con réplicas detalladas de construcciones brasileñas e internacionales. Las reproducciones están hechas a una escala 24 veces menor que la real y el lugar reúne escenarios inspirados en diferentes países.

Y una opción más es Snowland, una de las experiencias más particulares de Gramado, pues permite disfrutar de nieve durante todo el año. Cuenta con montaña de nieve, pista de patinaje sobre hielo, espacios para esquí y snowboard y una villa donde los visitantes pueden experimentar la caída de nieve.