La ciudad latinoamericana que es reconocida entre las mejores del mundo para viajar solo

La plataforma Tripadvisor presentó en el primer semestre de este año, en el marco de sus premios Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026, el listado de las 15 ciudades y regiones ideales para recorrer en solitario.

El ranking se realizó a partir de las valoraciones y opiniones de las usuarios de la plataforma que han visitado esos lugares.

En el primer puesto se ubicó Dublin, la capital de Irlanda. Este destino europeo fue reconocido por sus amplios espacios verdes, como el St. Stephen’s Green o el Phoenix Park, considerados como ideales para quienes disfrutan de espacios tranquilos.

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En el cuarto lugar apareció Santiago, la capital de Chile, la única ciudad latinoamericana presente. El portal resalta que su mezcla de historia y modernidad, así como su vibrante vida nocturna y amplia oferta de cafés, son aspectos que cautivan a los viajeros.

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Entre los lugares imperdibles de visitar en esta ciudad está el centro histórico, en el que se encuentra la Plaza de Armas que está rodeada de sitios como la catedral y el Museo de Santiago.

Otro lugar reconocido es el Palacio de la Moneda, ubicado en la Plaza de la Ciudadanía, sede de la Presidencia del país y y uno de los símbolos más representativos de la historia política chilena.

Adicionalmente, son varios los museos que permiten conocer la historia del país. Entre ellos están el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Museo Histórico Nacional y el Museo Chileno de Arte Precolombino, según destaca Assist Card.

En cuanto con planes de aventura y ecológicos, una opción interesante es visitar el cerro San Cristóbal por medio de un teleférico, el cual permite apreciar una de las mejores vistas de la capital.

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Otras ciudades destacadas para viajar solo

Berlín, Alemania

La capital alemana es conocida por su identidad contemporánea y riqueza histórica. Planes como recorrer restos del Muro de Berlín, hoy transformados en lienzos de arte urbano, y descubrir iconos como el Reloj Mundial de Alexanderplatz, punto de encuentro imprescindible, atraen a viajeros de todo el mundo.

Edimburgo, Reino Unido

La capital escocesa integra la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva —ambas Patrimonio de la Humanidad— junto a museos y galerías. Durante el verano y el invierno se celebran eventos culturales que forman parte de su identidad anual, lo que la convierte en un destino imperdible para disfrutar del arte, la música y más.

Nueva York, Estados Unidos

Atractivos como el Empire State Building, la Estatua de la Libertad y Central Park, el Metropolitan Museum of Art y The Cloisters, son la muestra de la amplia oferta de lugares interesantes por descubrir que ofrece esta ciudad estadounidense, incluyendo mercados, bibliotecas y barrios icónicos que invitan a vivir una experiencia urbana única.

Madrid, España

Una ciudad con gran riqueza patrimonial, famosa por edificios de estilo monumental, como el Palacio Real o el Ayuntamiento. Recorrerla es adentrarse en un espacio lleno de museos y plazas emblemáticas.