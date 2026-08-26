Reconocido estadígrafo en Europa expone el mal nivel de la Liga Betplay: aterrador dato hace bulla en el mundo

Apenas quedaron definidos los ocho clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, el reconocido estadígrafo ‘MisterChip’ en la red social X, se pronunció con un aterrador dato que coloca la mirada en el fútbol colombiano. El último cupo pendiente en el torneo de la Conmebol lo jugaban el Independiente Del Valle de Ecuador contra el Deportes Tolima. Todo se definió en la vuelta en Quito.

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Vale resaltar que Deportes Tolima era el último club colombiano con vida en la Copa Libertadores 2026, pero la gasolina solo le alcanzó hasta los octavos de final, donde cayó en la serie con un marcador 4-1 ante el nuevo grande de Ecuador. El resultado final deja ver la supremacía de IDV ante un club colombiano que solamente registró tres remates a puerta en el estadio Banco Guayaquil.

IDV se veía superior desde la previa y así pudo demostrarlo en cancha, no dejó dudas y ganó los dos partidos, tanto en Ibagué como en Quito, para citarse en los cuartos de final con el poderoso Flamengo. El club colombiano intentó hacer la épica en el final con gol de Junior Hernández al minuto 84, pero el nuevo grande de Ecuador ya tenía todo listo y no pasó apuros.

Con victoria 3-1 en Quito (4-1 en el global), Independiente Del Valle clasificó a los cuartos de final de la Libertadores, dejando eliminado al Tolima y completando el cuadro de los cuartos de final. Por otra parte, también se consumó el complicado dato que deja ver el discreto nivel de los equipos de la Liga Betplay en los torneos internacionales.

Deportes Tolima contra IDV Foto: Getty Images

MisterChip expuso el dato desde España. Desde la edición 2016 de la Copa Libertadores, cuando Atlético Nacional fue campeón, el único club colombiano que pudo clasificar a los cuartos de final fue Deportivo Pereira en la edición de 2023. De resto, a la instancia donde más se ha podido llegar es a los octavos, mostrando que los clubes de Colombia no están a la altura de la competencia.

Duro dato que condena a los clubes colombianos

Han pasado 10 años y solo el Pereira pudo instalarse en los cuartos y en su año debut en la Copa Libertadores. En este 2026, Independiente Medellín y Santa Fe quedaron terceros y lograron el repechaje a la Sudamericana. Ni hablar del Junior de Barranquilla, que fue último.

Dato expuesto por MisterChip Foto: X

Se espera que en el 2027 las cosas se puedan revertir en el máximo torneo de la Conmebol, pues países como Ecuador no solamente clasifican con sus mejores equipos, sino que compite y ha ganado finales internacionales en los últimos años.