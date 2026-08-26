Obsesión de club en Europa por Yaser Asprilla: ofertó millonada y fichaje se resolverá en horas

El fichaje de Yaser Asprilla por Lille de Francia mantiene al borde del asiento a los dirigentes del equipo galo, así como a los españoles de Girona, dueño de los derechos del jugador surgido en Envigado.

Según se ha podido conocer en las últimas horas, el equipo de la Ligue 1 pretende sí o sí tener al volante cafetero. No obstante, en España se lo ponen complicado al no aceptarles el monto ofrecido.

Según lo ha revelado el periodista Julián Capera, de Caracol Televisión: “Lille sigue en la puja por Yaser Asprilla: lo considera pieza clave para la nueva temporada. Ha presentado ya dos ofertas”.

En cuanto a las cifras, el comunicador ha dado a conocer que los franceses pusieron sobre la mesa una “última (oferta que) supera los 15 M€ + 3 en bonos. Girona pretende 25 M€ + 5 en bonos”.

Justamente ahí es que se encuentra trabado todo. Este jueves podría ser un día clave para Asprilla, quien tuvo un paso en el último tiempo por Galatasaray, en el que no logró la regularidad deseada.

Dicho talento de la nueva camada de la Selección Colombia, si se pone a punto, es uno de los que se espera haga parte de la nueva camada en cabeza del entrenador argentino, Néstor Lorenzo.

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En procesos recientes, Yaser estuvo con el combinado patrio, marcó goles y se hizo notar como posible reemplazo de James Rodríguez u otro del medio campo que ya necesitara un relevo generacional.

No obstante, en el último tiempo no pudo establecerse en ninguno de los clubes del Viejo Continente, lo que lo ha hecho perder protagonismo y no ser tenido en cuenta por la Tricolor, como es el caso también de su amigo personal, Jhon Jáder Durán.

Sin ritmo en Europa

La pasada temporada (2025-2026) para Yaser estuvo marcada por la falta de continuidad y un cambio de equipo a mitad de camino.

El colombiano comenzó el curso en el Girona, club al que llegó en agosto de 2024 procedente del Watford. En su primera campaña en España, 2024-2025, disputó 33 partidos oficiales, anotó tres goles y repartió una asistencia, además de sumar experiencia en la Liga de Campeones.

Yaser Asprilla junto a Jhon Solis cuando ambos compartieron en Girona. Foto: Getty Images

En la primera parte de la temporada 2025-2026, Asprilla jugó 17 encuentros oficiales con el Girona y marcó un gol, conseguido en la Copa del Rey.

Posteriormente salió cedido al Galatasaray en enero de 2026, buscando mayor protagonismo. Sin embargo, su paso por el fútbol turco también fue discreto en cuanto a minutos: registró nueve apariciones oficiales, sin goles ni asistencias, aunque hizo parte del plantel que conquistó la Süper Lig.

Así, Asprilla regresó al Girona tras una experiencia corta en Turquía, con el reto de recuperar la regularidad y volver a mostrar el talento que lo llevó al fútbol europeo.

Dicho panorama es el que ha tenido Yaser para su carrera en el último tiempo. En caso de ir a Lille, la idea es que se pueda afianzar en una liga top, pero en un club que no le revista tantas exigencias.