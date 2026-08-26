La tabla de LaLiga tras el ‘show’ de Mbappé ante la Real Sociedad: drástico movimiento del Real Madrid

El Real Madrid ganó 4-1 a la Real Sociedad y muestra toda su jerarquía en apenas dos salidas en LaLiga en este comienzo de temporada. Por la segunda fecha, en el Santiago Bernabéu y con un magistral triplete de Kylian Mbappé, el club merengue fue ampliamente superior, en un partido que estaba aplazado de la primera fecha.

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El francés adelantó al Real Madrid (minuto 40), el croata Luka Sucic puso la igualada (44′), pero otros dos de Mbappé (60′, 80′), más otro de Vinícius (68′), dieron la segunda victoria liguera al Real Madrid.

El triunfo permite a los de José Mourinho quedarse con la primera posición de LaLiga de forma prematura, desbancando por una mejor diferencia de goles al equipo que ocupaba esa posición, el Sevilla.

Los merengues se presentaban ante su público en esta nueva campaña liguera con el nuevo proyecto de Mourinho, que volvía así a la que fue su casa entre 2010 y 2013.

Mbappé se destacó contra la Real Sociedad. Foto: NurPhoto via Getty Images

El Real Madrid salió dispuesto a hacerse con las riendas del encuentro, tomando la iniciativa en los primeros minutos, aunque después atravesó un bache que recordó más al equipo que lleva dos temporadas sin levantar grandes trofeos. Luego fue un trámite hasta el final.

Real Madrid, líder de LaLiga

Mbappé avisó pronto apareciendo a la espalda de la defensa visitante para soltar un tiro que desvió con el pie el portero Alex Remiro (6′). El equipo vasco trató de aprovechar los pocos desajustes propios de un Real Madrid en construcción y con algunos de sus jugadores todavía en rodaje.

El campeón del mundo Mikel Oyarzabal se sacó un disparo raso tras meterse en el área madridista, que sacó Thibaut Courtois con dificultades (11′).

Los merengues pudieron adelantarse cerca del descanso cuando Mbappé aprovechó un balón al espacio, que el francés envió a la escuadra tras sortear a un defensa de la Real (40′).

Tabla de LaLiga. Foto: Google

La alegría duró poco en el Bernabéu, ya que poco después Sucic aprovechó un balón rechazado para poner la igualada antes del descanso (44′). Mbappé volvió a surgir para hacer el 2-1 tras una rápida pared con Jude Bellingham (60′).

Bellingham peleó un balón en la línea de fondo en medio de una maraña de defensas para dejar un balón en boca de gol que Vinícius no tuvo más que empujar (68′).

Tabla de LaLiga. Foto: Google

Pero aún quedaría tiempo para que Mbappé hiciera un tercer gol poniendo el balón por encima de Remiro tras recibir una asistencia de Vinicius (80′). 4-1 y puntaje perfecto para comenzar la pelea por el título.