La Federación Italiana de Fútbol anunció este miércoles que “retira su apoyo” a Gianni Infantino, presidente de la Fifa y candidato a la reelección en 2027, pero que enfrenta crecientes cuestionamientos tras el fracaso de su proyecto para abrir las competiciones a inversores privados.

“La Federación Italiana de Fútbol ha decidido retirar su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para las elecciones a la presidencia de la Fifa previstas en marzo de 2027”, afirmó en un comunicado.

La FIGC se suma así a varias federaciones que ya han tomado posición contra el dirigente italo-suizo (Suecia, Escocia, Nueva Zelanda...), al igual que colectivos de aficionados, exjugadores y uno de los vicepresidentes del consejo de la Fifa, Sándor Csányi.

Las confederaciones europea (UEFA), norteamericana y centroamericana (Concacaf) y asiática (AFC) desautorizaron al presidente de la Fifa en una carta conjunta dirigida a la “familia del fútbol” a principios de agosto.

Infantino recibió, en cambio, el apoyo unánime de la Confederación Africana (CAF), de una parte de la confederación sudamericana (Conmebol), así como de otras federaciones, de antiguos jugadores y de personalidades políticas como el presidente estadounidense Donald Trump.

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La Federación Italiana aseguró este miércoles estar en “total sintonía” con la UEFA, que también ha amenazado con boicotear los Mundiales, “en lo que respecta a las recientes iniciativas lanzadas por el presidente de la Fifa en materia de gobernanza y desarrollo de las competiciones internacionales”.

“Seguiremos trabajando junto a la UEFA y las demás federaciones europeas para promover una visión del fútbol basada en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y el papel central de los aficionados”, declaró el presidente de la FIGC, Giovanni Malago, citado en el comunicado.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, se marcha tras asistir a un partido de la Copa Africana de Naciones Femenina 2026 entre Malaui y Zambia, en Rabat, Marruecos, el miércoles 5 de agosto de 2026. Foto: AP Photo/STR

A principios de agosto, Infantino anunció, para sorpresa general, su intención de crear una empresa externa (la Fifa Forward Enterprise, FFE) para gestionar las actividades comerciales del organismo y torneos como los Mundiales, con la llegada de inversores privados. Ese proyecto fue rápidamente retirado ante la oposición de numerosos actores del fútbol.

Único candidato declarado por el momento para las elecciones, Infantino necesitará una mayoría simple de los votos de las 211 federaciones afiliadas a la Fifa para prolongar su mandato.

Infantino, de 56 años, exsecretario general de la UEFA, contaba con el amplio respaldo de las federaciones europeas cuando sucedió a Sepp Blatter como presidente de la Fifa en 2016.

UEFA baja la guardia con Fifa

La UEFA podría levantar el jueves su amenaza de boicot a las competiciones de la Fifa, pero sin aliviar la presión sobre Gianni Infantino, el actual patrón del fútbol mundial, confirmaron este miércoles fuentes concordantes.

El presidente de la UEFA Aleksander Čeferin es la oposición más fuerte de Gianni Infantino (FIFA). Foto: AP

La instancia europea se ha dado cita en Mónaco para el sorteo de la Liga de Campeones el jueves y aprovechará este cónclave en el Principado para que sus dirigentes y los de sus 55 federaciones aborden la cuestión del conflicto con la Fifa, indicó a la AFP una fuente cercana al asunto.

En un golpe de efecto inusual, la UEFA y sus federaciones habían amenazado “unánimemente” el 30 de julio con boicotear todas las competiciones de la Fifa después de que se conociera el proyecto de Infantino de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados para sus torneos.

*Con información de la AFP.