Movistar sufre su primera desgracia en la Vuelta a España: así va tras la ausencia de Nairo Quintana

Movistar Team no empezó de la mejor manera en la Vuelta a España 2026. Disputadas cinco etapas del recorrido, la escuadra telefónica tiene a Enric Mas en el tercer puesto de la clasificación general, pero perdió a uno de sus mejores ciclistas por lesión.

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Cian Uijtdebroeks, segundo al mando en el Movistar, se retiró de la competencia y no tomó la salida este miércoles en la quinta fracción. “Tras realizar nuevos tests y pruebas al corredor, se ha comprobado que la lesión derivada de la caída sufrida durante la disputa de la segunda etapa es más amplia de lo que se estimaba inicialmente”, dice el comunicado oficial.

Uijtdebroeks venía de retirarse en el Tour de Francia 2026 y quería tomar revancha en La Vuelta; sin embargo, la mala fortuna le volvió a jugar en contra.

El martes había llegado último a la línea de meta en Andorra la Vella, lo que ya anunciaba su inminente abandono. Entre lágrimas, el corredor belga aseguró que no resistía el dolor y esas palabras provocaron que los médicos le hicieran nuevos exámenes en la zona del tobillo.

Enric Mas se resigna

Las cosas venían torcidas para el Movistar Team desde antes de empezar. Por la ausencia de Nairo Quintana recibieron miles de críticas desde Colombia, una situación atípica ante la buena relación que había construido el equipo con los fans del boyacense.

Eusebio Unzué, dueño del Movistar, aseguró que la decisión había sido tomada pensando en lo deportivo, declaraciones que aumentaron la furia de los seguidores colombianos.

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Finalmente, la escuadra telefónica presentó una nómina plagada de españoles y puso todas sus monedas sobre Enric Mas, quien está luchando por sumar otro podio a su cuenta personal.

El escalador mallorquín aguantó como pudo en el primer arranconazo de Tadej Pogačar, aunque admitió que no tiene caso pensar en el título. “Peleamos por ser segundos porque sabemos que Tadej es inalcanzable. Es la realidad y lo sabíamos. Estoy contento con las sensaciones y toca ir día a día. Pogacar es el mejor y nosotros tenemos que centrarnos en hacerlo lo mejor posible”, dijo.

Enric Mas, líder del Movistar Team Foto: AFP

Así les fue en la etapa 5

Ante la baja de Cian Uijtdebroeks, la etapa 5 de la Vuelta a España 2026 significó un trabajo mucho más arduo para la escuadra del Movistar Team. Enric Mas logró cruzar la meta sin contratiempos, manteniendo el tercer lugar del podio.

El que sí sufrió fue Raúl García Pierna, que quedó cortado del grupo principal tras el Puerto de Paüls y tuvo que trabajar a fondo para reconectarse.

Así quedaron las posiciones de la etapa 5: