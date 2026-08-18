La reacción de Mario Sábato tras enterarse que Nairo Quintana no correrá la Vuelta a España

Nairo Quintana fue descartado por el Movistar Team para disputar la Vuelta a España 2026 y generó reacciones en todo el planeta, especialmente en Colombia, donde había esperanza de verlo en su última grande antes del retiro.

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Mario Sábato, reconocido narrador de ciclismo, reaccionó en redes sociales y le mandó un mensaje irónico a la dirigencia del Movistar. “Hola, buenas. Creo que hay un error en la edición”, escribió en su cuenta de X.

“Les faltó poner a Nairoman, la máxima leyenda del ciclismo latinoamericano que les dio los mejores éxitos de los últimos años a su equipo y se iba a despedir de las grandes vueltas”, agregó.

La nómina oficial del Movistar Team está conformada por Enric Mas, Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Jorge Arcas, Carlos Canal y Orluis Aular.

Aquí la tenéis. Nuestra alineación para la 81ª edición de 🇪🇸 @lavuelta.



👊 Del 22 de agosto al 13 de septiembre, lo daremos todo por las carreteras de Mónaco, Francia, Andorra y España.#RodamosJuntos | @movistar_es | #LaVuelta26 pic.twitter.com/NImYHRLGQP — Movistar Team (@Movistar_Team) August 18, 2026

“Mi superhéroe favorito”

Minutos después de su primera reacción, Mario Sábato le dedicó unas sentidas palabras a Nairo Quintana y destacó su laureada carrera encima de la bicicleta.

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“Hoy más que nunca #PorSiempreGraciasNairoman”, apuntó el relator argentino. “Mi superhéroe favorito”, agregó.

Sábato considera que era la ocasión perfecta para haber homenajeado la trayectoria de Nairo y todo lo que hizo con la camiseta del Movistar Team. “No será lamentablemente en La Vuelta tu despedida de las Grandes, pero te aseguro que tendrás la despedida del ciclismo con todos los honores que te mereces ídolo”, aseguró.

Rodri Sábato también reaccionó

Su hijo, Rodri Sábato, también se pronunció en redes sociales ante la noticia. “Uno de los ciclistas más importantes de la historia del equipo, se queda afuera y no podrá tener su último baile en una gran vuelta”, escribió.

“Es muy larga mi opinión, pero creo que toda leyenda se merece terminar por la puerta grande y más si fue uno de los pocos en la historia en ponerte en lugares privilegiados. Espero que esta decisión se haya tomado en conjunto y que no le haya tomado por sorpresa, como a la mayoría de latinoamericanos que soñábamos con ver a Nairo en su despedida”, declaró Rodri.

Por último, aseguró que “la gente necesita una explicación, porque si es por nivel o para sumar puntos. Tuvieron todo el año para hacerlo y un lugar en esta plantilla no cambiaba en nada”.

Nairo Quintana ganó la Vuelta a Asturias en abril de este año y también se destacó en la Vuelta a Burgos, carrera que servía como preparación para la ronda ibérica. Publicamente dijo que estaba trabajando para tomar la partida en Mónaco este sábado 22 de agosto, pero ese sueño no podrá ser realidad tras la convocatoria del Movistar.