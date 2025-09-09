Video: así narraron Mario Sábato y Goga Ruíz la victoria de Egan Bernal en la Vuelta a España

Egan Bernal rompió la sequía de Colombia en la Vuelta a España 2025. El corredor zipaquereño se prendió a la fuga y venció a Mikel Landa en la disputa de la victoria de la etapa 16.

Aunque el recorrido se recortó por protestas ajenas a la carrera, Egan sumó otro triunfo a su palmarés y de paso redujo su tiempo frente a todos los favoritos en la clasificación general.

Mario Sábato, narrador de RCN, vivió con emoción los últimos kilómetros de la etapa.

“Lo tenés, Egan, lo tenés, mi rey. Colombia, se para en pedales el joven maravilla, no me digas, Egan, no me digas. Victoria, victoria, victoria”, dijo en la transmisión.

“Se lo llevó Egan Bernal, es la victoria del joven maravilla. Lo teníamos todos en esa pancarta y lo consigue. Después de aquel accidente, que lindo Egan”, agregó el relator argentino.

Historia, historia, historia!!

El Joven Maravilla nos regala una alegría maravillosa, sensacional, excepcional!!

Egan Bernal es el ganador de la Et16 de la Vuelta a España 2025!!

Qué alegría, qué emoción, qué locura por favor!!

Gracias Egan, gracias capo!! #LaVueltaxRCN pic.twitter.com/hIiwN5S1kR — Mario Sabato (@mario_sabato) September 9, 2025

Goga Ruíz no se quedó atrás y también le dio su toque personal a la primera victoria de Egan Bernal en el año 2025.

“Egan Bernal desde atrás. Egan Bernal buscando la línea, Colombia por una victoria de etapa. Egan Bernal le está dando a Colombia la victoria de etapa. Mikel se quedó con los ojos cuadrados, no supo dónde estaba realmente la línea, pero Colombia se ha ganado la victoria parcial en esta etapa”, exclamó en vivo.

A pesar de que el paso por línea de meta perdió emoción por las protestas y el recorte confirmado por la organización, el joven maravilla tuvo su premio por tanto trabajo desde que empezó su recuperación a mediados de 2022.

Los objetivos para esta Vuelta a España eran otros, específicamente pelear por la clasificación general, pero sufrió el sábado pasado por la intensa ola de calor y tuvo que recalibrar sus planes para la tercera semana.

¿Por qué se recortó la etapa 16 de la Vuelta a España?

Egan Bernal tenía piernas para aguantar toda la subida a Castro de Herville y quería dar un golpe mucho más fuerte en la ronda ibérica, pero las protestas volvieron a provocar decisiones radicales de los comisarios.

“Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a ocho kilómetros para la línea de meta”, explicó la Vuelta en su página oficial.

A pesar de eso, el joven maravilla, de 28 años, ganador del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia dos años después, logró su primera victoria en una gran vuelta desde 2021, antes del accidente que casi le cuesta la retirada en 2022.

Fue la vigesimosegunda victoria como profesional para Bernal.

Documento sin título La Vuelta España 2025 — Tabla general

En diferentes imágenes que circulan por redes sociales y difundidas por televisión, aparecen decenas de personas con banderas palestinas, rodeadas por las fuerzas del orden, bloqueando la carretera que llevaba a la meta.