Egan Bernal se la juega y dice si va a ganar la Vuelta a España 2025: “Voy a ser honesto”

El reconocido ciclista colombiano hizo referencia a lo que fue el Giro de Italia 2025.

Redacción Ciclismo
21 de agosto de 2025, 12:36 a. m.
Egan Bernal se mantuvo como el mejor colombiano en el top 10 tras la etapa 19
Egan Bernal habla de la Vuelta a España. | Foto: Getty Images

Este sábado, 23 de agosto, se dará el inicio de la Vuelta a España 2025 y miles de aficionados del ciclismo estarán muy atentos a esta nueva edición de una de las grandes.

Hasta el domingo 14 de septiembre se correrá la Vuelta. El colombiano Egan Bernal será uno de los grandes corredores que tendrá la competencia y, sin lugar a dudas, es uno de los favoritos a coronarse como ganador.

Precisamente sobre esto habló Egan. Bernal se la jugó y dijo si va a ganar la Vuelta a España 2025. Sin rodeos, aseguró que espera estar en el top 5, cosa que no será sencilla.

“Voy a ser honesto, en el Giro de Italia quedé séptimo creo, la verdad yo lo vi como un top 10 y en este momento quiero dar un paso adelante y pues un top 10 lo siguiente sería un top 5, es como lo que tengo en mi cabeza”, expresó en palabras recogidas por As Colombia.

Egan Bernal hizo un gran trabajo en la etapa 5 de la Vuelta a Burgos
Egan Bernal en competencia. | Foto: Getty Images

Egan Bernal indicó que si podría firmar quedar en el top 5 lo haría, pero tiene en cuenta que en una competencia de este calibre puede suceder cualquier cosa. Puede número 1 o quedar fuera de sus lugares esperados.

Obviamente, pueden pasar mil cosas, pero al menos es con la idea que parto, obviamente queriendo soñar en grande, una vez que me coloque el número yo me conozco y voy a querer estar lo más adelante posible, pero yo creo que siendo objetivos un top 5 la verdad estaría muy bien, si en este momento pudiera firmarlo lo haría”, manifestó.

“Igual sigue siendo muy duro un top 5 en una grande, así que vamos a ver, pero obviamente el podio sería un sueño y pues ganarlo creo que aún más”, agregó el colombiano.

Entre otras cosas, el ciclista nacido el 13 de enero de 1997 no se guardó nada en revelar que ahora disfruta más del ciclismo que antes. También aseveró que la preparación para la Vuelta a España 2025 fue realmente buena.

Egan Bernal ciclista colombiano (Photo by Luca Bettini / AFP)
Egan Bernal, reconocido ciclista colombiano. | Foto: AFP

“Ahora disfruto más el ciclismo que antes. Y no solo el ciclismo, creo que la vida en general. Esta última carrera en el Giro, la verdad me reforzó ese amor que tengo por la bicicleta. Y para La Vuelta la preparación fue muy buena, creo que estoy mejor que para el Giro de Italia. Físicamente estoy mejor”, comentó.

“Al menos ya llegar con esas buenas sensaciones creo que es algo que me alegra muchísimo y me motiva obviamente por mí, pero también por el equipo y por todas las personas que me han seguido en este proceso”, sentenció, entre otras cosas más.

Egan BernalColombiaCiclismoCiclismo colombianoVuelta a EspañaDeportesEuropa

