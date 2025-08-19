Suscribirse

Ciclismo

Otro gran favorito se baja de la Vuelta España 2025: crisis profunda a días de la carrera

Ya son dos pesos pesados de Sudamérica que no asistirán a la ronda ibérica. Esta empezará el 23 de agosto y terminará el 14 de septiembre.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

19 de agosto de 2025, 3:22 p. m.
Richard Carapaz se perderá la Vuelta España 2025 donde estará Egan Bernal
Richard Carapaz se perderá la Vuelta España 2025, donde estará Egan Bernal | Foto: Getty Images

Sin haber empezado, la Vuelta España ya va de más a menos por las ausencias confirmas de los grandes favoritos en la edición 2025.

La primera fue Nairo Quintana, Movistar Team, quien no logró su presencia en la ronda ibérica. Según lo dicho por Eusebio Unzue, director de los telefónicos: “lo descartamos después de su caída en la Vuelta a Burgos”.

Esto ya mermó las aspiraciones de Sudamérica por figurar en la última grande del año. Ahora, a la lista de bajas, se suma el ecuatoriano Richard Carapaz.

Quien se presumía iba a ser uno de los líderes del Education First (EF) reveló que “por problemas de salud no voy a poder estar en La Vuelta a España 2025″.

Nairo Quintana vs. Egan Bernal en la Vuelta a Burgos 2025
No habrá Nairo Quintana vs. Egan Bernal en la Vuelta España 2025. | Foto: AFP

En su cuenta personal de Instagram, el ciclista alojó el anuncio que trastoca a la carrera que está a pocos días de tomar su salida en Italia.

Para Carapaz, se extiende un sufrimiento que este año no le dejó estar en dos carreras donde, seguramente, hubiera dado de qué hablar.

“Llevo varias semanas tratándome de recuperar de una gastroenteritis amebiana, que ya me obligó a perderme el Tour de Francia”, dijo sobre lo que lo aqueja.

Aunque tuviera el apoyo de los fanáticos por verle, este puso en primer lugar su salud, aun cuando sacrifico parte del calendario previsto.

“Sé que muchos esperaban verme en esas carreras, pero mi prioridad ahora es recuperarme bien para volver más fuerte que nunca”, apuntó.

Contexto: ¿Cuándo inicia la Vuelta a España 2025? Estas son las fechas, etapas y recorrido oficial

“Gracias por todo el apoyo en estas semanas tan complicadas. Después de la tormenta siempre sale el sol, y estoy seguro de que pronto todo brillará de nuevo”, dijo esperanzado en su recuperación.

Su escuadra también se pronunció oficialmente por la baja en la Vuelta: “Richard Carapaz se perderá la Vuelta a España, pero la temporada está lejos de terminar”.

No a la Vuelta, sí a las clásicas de Italia

Aunque a la carrera española no asista la ‘locomotora’, la idea es que en las clásicas de fin del 2025 le haga frente a los favoritos de Europa.

Fue el mismo EF quien apuntó: “Nuestros próximos objetivos son las clásicas italianas, especialmente Il Lombardia, y también el Campeonato Mundial de Ruanda”.

Richard Carapaz movió el Giro de Italia 2025 tras la etapa reina.
Richard Carapaz compitió apenas en el Giro de Italia durante 2025. | Foto: Getty Images

“Es un Campeonato Mundial muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme lo mejor posible”, le declaró a su equipo recientemente.

“Tras un revés a mitad de temporada, Richie ha recuperado su chispa”, suma el conjunto de Estados Unidos.

“Con el otoño italiano y las franjas arcoíris en Ruanda a la vuelta de la esquina, nuestro cóndor ecuatoriano está listo para volar de nuevo”, completan.

Contexto: Vuelta a España 2025: estos son los premios económicos de la última grande del año

Valga recordar que quienes sí vayan a la carrera ibérica empezarán la competencia formal el 23 de agosto y todo se extenderá al 14 de septiembre próximo.

Tras la baja de Nairo Quintana y Richard Carapaz, las ilusiones quedan depositadas en Egan Bernal (Ineos Grenadiers) para hacerle frente a los europeos que dominan en los últimos años las clasificaciones generales.

Richard CaparazVuelta España 2025Egan BernalNairo QuintanaCiclismo

