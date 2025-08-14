Suscribirse

Vuelta a España 2025: estos son los premios económicos de la última grande del año

La competencia otorgará grandes bonificaciones a los ciclistas.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

14 de agosto de 2025, 9:46 p. m.
Logo de la Vuelta a España durante una de sus ediciones pasadas
Logo de la Vuelta a España durante una de sus ediciones pasadas | Foto: NurPhoto via Getty Images

En pocos días los ciclistas del World Tour iniciarán la Vuelta a España, la última de las tres grandes del ciclismo mundial. Por medio de un recorrido que pasará por varios países, los competidores no solo lucharan por la gloria deportiva, sino, además, por una serie de premios que le garantizaran miles de euros para sus escuadras.

Hay que señalar que los equipos en la mayoría de sus casos suman los premios obtenidos por todos los ciclistas en un fondo común para repartirlo entre todos los elementos del mismo, incluidos los mecánicos y personal logístico.

Contexto: Tiembla Nairo Quintana: Movistar alista última decisión para la Vuelta España 2025

Para la actual edición, los organizadores han destinado más de un millón de euros en premios para cada una de las categorías que se disputan en la ronda del año actual.

Podio de La Vuelta a España 2024 (izquierda: Ben O'connor - centro: Primoz Roglic - derecha: Enric Mas)
El ganador de la anterior edición fue Primoz Roglic. | Foto: AP

El ganador de la ronda ibérica se llevará más de 700 millones de pesos colombianos, lo que equivale a 150.000 euros que entregará la organización.

Por otra parte, cuando uno de los ciclistas gane una etapa se llevará alrededor de 47 millones de pesos colombianos, además, el que llegue en segunda posición obtendrá 24 millones y el tercero 12 millones de pesos.

Premios para los equipos

Las escuadras que se logren quedar con la clasificación general se llevaran al rededor de 50 millones de pesos colombianos, por otra parte, cada etapa ganada les garantizará más de un millón adicional.

Por medio del portal Codifis Like Ciclismo se señaló otras de las bonificaciones que se entregarán:

  • Premio por llevar el maillot rojo (líder): Por cada día que un ciclista lleve el maillot rojo consigue 500 euros.
  • Premio para el mejor escalador: el mejor escalador al término de la Vuelta a España se lleva 13.000 euros.
  • Premio para el mejor joven (menor de 25 años): el joven mejor posicionado en la clasificación general se llevará 11.000 euros.
  • Premio al Dorsal supercombativo: al finalizar la Vuelta, el ciclista declarado como más combativo conseguirá 3.000 euros. Se decidirá el ciclista más combativo por cada etapa, y este se llevará 200 euros.
(I-D) Callum Scotson de Australia y Decathlon AG2R La Mondiale Team y Nairo Quintana de Colombia y Movistar Team compiten durante la 71ª Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol 2025, Etapa 2 una etapa de 133,2 km de Alcaudete a Torredelcampo el 20 de febrero de 2025 en Torredelcampo, España.
La oranización aumentó la bolsa de premios. | Foto: Getty Images

Premios para las etapas de montaña

Pasando a uno de los apartes en los cuales los ciclistas colombianos pueden ganar más bonificaciones, la Vuelta a España entregará premios para las diversas categorías de las etapas que se desarrollan en los míticos puertos de la competencia.

Contexto: ¿Cuándo inicia la Vuelta a España 2025? Estas son las fechas, etapas y recorrido oficial
  • Puertos de categoría especial: El ciclista en pasar de primer la meta en los premios de categoría especial se llevará casi 3 millones de pesos.
  • Puertos de primera categoría: Por su parte, el atleta que corone un puerto de primera categoría se llevará 1.200.000 pesos.
  • Puertos de segunda categoría:Estos premios otorgarán 800 mil pesos al ganador.
  • Puertos de tercera y cuarta categoría: Para los ciclistas que se garanticen estos puertos se llevarán entre 400 y 500 mil pesos.

