Se acerca la fecha de inicio de la última grande del año en el calendario ciclístico; la Vuelta a España 2025.

Esta competición está prevista a realizarse desde el 23 de agosto hasta el 15 de septiembre del año en curso.

Será un reto para un gran número de los favoritos luego de lo que fue el Giro de Italia, ganado por Simon Yates y el Tour de Francia, donde dominó Tadej Pogačar.

Nairo Quintana y Egan Bernal serían participantes por Colombia en la Vuelta a España | Foto: AFP

En cuanto a la participación colombiana en la carrera, se esperaba que estuvieran como nombres fuertes Nairo Quintana y Egan Bernal.

Es más, haber estado en la reciente Vuelta a Burgos les servía como preparación a los colombianos para la Vuelta a España.

A lo largo de dicha clásica, uno de los dos escarabajos no terminó el recorrido; fue Nairo Quintana (Movistar Team), quien vivió una dura caída.

Desde ese preciso momento las alarmas quedaron encendidas por pensarse que todo se venía al piso para el nacido en Cómbita.

En los próximos días, Movistar Team deberá dar su veredicto sobre la participación del colombiano en la competencia de España.

Según lo han anticipado medios especializados en ciclismo, hay dos corredores del plantel de los telefónicos que no se les baja de La Vuelta por la duda que hay con Quintana.

De acuerdo a lo mencionado por Movistar 4 Ride: “Iván García Cortina y Pablo Castrillo no están descartados para La Vuelta, este pensamiento viene desde Vuelta Burgos”.

Se espera por la decisión final del Movistar sobre Nairo Quintana | Foto: Movistar Team

Al parecer, el temor del cuadro ibérico pasa porque: “Nairo Quintana, en caso de llegar, llegará muy justo después de su caída”.

Además de esto, el citado medio también anticipó la fecha en la que se sabrá el futuro de Nairo para la última grande del 2025.

“El próximo lunes tendremos la lista oficial de los ocho de la M”, señaló del anuncio oficial que caerá este 18 de agosto.

Dolorosa caída para Nairo

Una fotografía compartida por el propio corredor nacional fue la que dio cuenta de la gravedad de lo vivido en la Vuelta a Burgos.

Con moretones por toda su espalda, el pedalista mostró la gravedad del accidente que tuvo en la previa de La Vuelta.

Aunque esto pudo sentenciar su imposibilidad de ir a la carrera de tres semanas, este dio un reporte favorable de su evolución en el transcurso de la semana en curso.

Nairo Quintana se retiró de la Vuelta a Burgos. | Foto: Instagram Nairo Quintana

A través de un video que difundió en sus redes sociales personales, Nairo dejó ver que avanza lento, pero seguro en busca de ir a la tercera grande.

Será cuestión de ver cómo remate esta semana en su recuperación, así como el veredicto de los estudios del Movistar Team para saber la decisión final.

De no ir a La Vuelta, las ilusiones por un triunfo en suelo español quedarían depositadas en el capo del Ineos Grenadiers, Egan Bernal.

Para el nacido en Zipaquirá ir a La Vuelta representa ilusión dado que es la única grande que le falta ganar en su palmarés.