Nairo Quintana revela impresionante imagen de la herida que lo hizo retirar de la Vuelta a Burgos

El colombiano es uno de los ciclistas más importantes a nivel mundial.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

10 de agosto de 2025, 2:31 a. m.
Movistar Team's Colombian rider Nairo Quintana looks on during the teams presentation of the 11th stage of the 108th Giro d'Italia cycling race of 186kms from Viareggio to Castelnovo ne' Monti on May 21, 2025. (Photo by Luca Bettini / AFP)
Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team | Foto: AFP

Nairo Quintana, uno de los principales ciclistas de las últimas décadas del país, fue protagonista de los principales medios de comunicación al divulgar una fotografía de su estado de salud, tras tener que abandonar la Vuelta a Burgos por una fuerte caída.

El corredor, que recientemente había regresado a la actividad del presente año con el equipo Movistar, sufrió una fuerte caída durante la segunda etapa de la competencia, lo que terminó alejándolo nuevamente de la carretera.

Nairo Quintana se retiró de la Vuelta a Burgos.
Nairo Quintana se retiró de la Vuelta a Burgos. | Foto: Instagram Nairo Quintana

La imagen publicada por Quintana muestra una profunda herida en su espalda, con signos evidentes de inflamación, raspaduras extensas y curaciones. Además, el ciclista acompañó la imagen con la frase, “Caer es parte del camino, levantarse parte de la victoria”.

La fotografía fue compartida por medio del perfil oficial del ciclista y causó miles de reacciones por parte de los fanáticos al deporte de las bielas, la misma fue compartida por otras redes sociales debido a la importancia de Nairo en el ciclismo mundial.

El accidente ocurrió en los kilómetros finales de la etapa 3, cuando varios ciclistas se vieron involucrados en una montonera provocada por una curva cerrada y condiciones del asfalto resbaladizo. Aunque Quintana logró terminar la jornada, al día siguiente se anunció oficialmente su abandono de la competencia.

Por medio de las redes sociales, los fanáticos de Nairo han expresado sus mensajes de apoyo para el boyacense deseándole una pronta recuperación para las próximas carreras que tiene presupuestado el cafetero en el calendario del ciclismo mundial.

No obstante, a pesar de los temores iniciales que se presentaron entre los expertos, tanto el ciclista como su equipo han asegurado que su recuperación ya está en marcha y que no se descarta su presencia en la ronda española, dependiendo de su evolución en las próximas semanas.

A sus 35 años, Quintana vive una etapa crucial de su carrera deportiva. Tras varios años de altibajos y un periodo fuera de las grandes carreras debido a polémicas diversas, el colombiano busca reivindicarse como uno de los mejores escaladores del pelotón.

Nairo Quintana of Movistar Team during the Giro d'Italia 2025, Tour of Italy, Stage 17, San Michele all'Adige -Bormio (155 Km) on 28 May 2025 in Bormio, Italy - Photo Davide Vaninetti / LiveMedia / DPPI (Photo by Davide Vaninetti / LiveMedia / DPPI via AFP)
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar | Foto: DPPI via AFP

Su regreso ha sido seguido de cerca tanto por la prensa internacional como por millones de fanáticos que aún recuerdan sus gestas en el Giro de Italia y el Tour de Francia.

Por su parte, el equipo Movistar declaró, “Movistar Team se pronunció con un comunicado oficial en el que expuso la principal razón de esta medida. “Tras la caída sufrida ayer, Nairo Quintana no partió en la jornada de hoy”.

El cafetero empieza el camino de recuperación que le permita estar en las mejores condiciones en los próximos días y poder terminar la temporada de la mejor manera posible.

