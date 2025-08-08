Nairo Quintana se retira de la Vuelta a Burgos: Movistar se pronunció y contó la razón

Nairo Quintana no tomó la salida en la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2025. El colombiano optó por retirarse, poniendo como prioridad la siguiente cita en su calendario.

Movistar Team se pronunció con un comunicado oficial en el que expuso la principal razón de esta medida. “Tras la caída sufrida ayer, Nairo Quintana no partió en la jornada de hoy”, indicó la escuadra telefónica.

Nairo había sufrido un accidente de carrera al inicio de la tercera fracción, pero se levantó y la completó con evidentes muestras de dolor.

Movistar esperó la evolución del corredor boyacense durante la noche del jueves, pero a primera hora del día se decidieron por el abandono.

Con esta noticia, son seis los colombianos que quedan en carrera: Egan Bernal, Juan Sebastián Molano, Esteban Chaves, Germán Darío Gómez, Diego Pescador y Brandon Rivera.

Movistar confirma el retiro de Nairo Quintana en la Vuelta a Burgos 2025 | Foto: Captura X @MovistarTeam

Tercer retiro para Nairo

Esta es la tercera carrera del año en la que Nairo Quintana se retira sin completar el recorrido. Ya le había pasado algo similar en la Vuelta a Andalucía y también en la Clásica de San Sebastián.

Lo más preocupante de este abandono es que llega faltando pocos días para la Vuelta a España, tercera grande de la temporada y gran objetivo trazado por la dirección deportiva del Movistar.

Todavía no está descartado para disputar la ronda ibérica, pero habrá que esperar a los exámenes médicos que le realizarán en las próximas horas.

Nairo tiene el objetivo de sumar otra carrera de tres semanas a su cuenta personal y se viene preparado desde hace meses para trabajar como gregario en la montaña.

Además, aseguró que probará suerte en alguna escapada para conseguir la victoria de etapa que le ha sido esquiva a Colombia en las últimas grandes vueltas.

Cabe recordar que la Vuelta a España inicia el próximo 23 de agosto en Turín y terminará el 14 de septiembre con el paseo de la victoria por Madrid.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar | Foto: DPPI via AFP

Crítica situación en Movistar

La dirección deportiva de Movistar cruza los dedos para que Nairo Quintana pueda llegar a La Vuelta, pues hace pocos días confirmaron la baja de su líder Enric Mas.

“Tras las últimas consultas médicas y las exploraciones realizadas como consecuencia de su abandono en el pasado Tour de Francia, al balear se le ha diagnosticado una tromboflebitis en la pierna izquierda, de posible origen postraumático”, estableció el parte médico.

Enric Mas iba a ser el jefe de filas del Movistar, pero ahora tendrá que enfocarse en volver con todas las pilas recargadas en el 2026.

Movistar agregó que “este diagnóstico requiere un tratamiento específico basado en el reposo y la ausencia de actividad física intensa, lo que imposibilita su participación en competiciones durante el resto de la temporada”.

Enric Mas llevaba cinco temporadas consecutivas disputando la Vuelta a España y este año lo intentaría nuevamente como líder del Movistar Team.