La Vuelta a Burgos 2025 tiene nuevo líder tras la etapa 3. El ascenso a Valpuesta provocó un auténtico sacudón en la clasificación general y despejó el camino de los favoritos en la batalla por el título.

Entre los 184.1 kilómetros de recorrido había cuatro puertos de montaña, uno de ellos de primera categoría, donde Egan Bernal (Ineos Grenadiers) perdió la rueda de Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e Isaac del Toro (UAE Team Emirates).

El colombiano sucumbió en las rampas más duras del Puerto de Orduña, viendo cómo se le escapaba la posibilidad de subirse al podio de la general.

A su propio ritmo, Egan reguló las pérdidas y recibió el apoyo de algunos gregarios que llegaron para ayudarlo a volver.

Egan Bernal antes de tomar la partida en la etapa 3 de la Vuelta a Burgos 2025 | Foto: Getty Images

Egan Bernal no se rindió

Cuando todo parecía complicarse, el campeón nacional de ruta apretó los dientes y dio muestras de gallardía para volver al grupo perseguidor acompañado por dos corredores del Ineos Grenadiers.

Faltando 10 kilómetros para la línea de meta, la diferencia entre cabeza de carrera y el lote de Egan era de 40 segundos.

Adelante trabajaron en conjunto para sacar terreno de por medio y disputarse la victoria de etapa, que además podía significar ponerse la camiseta morada como líder de la clasificación general.

Roger Adriá (Bora-Hansgrohe) no pudo aguantar el ritmo del lote principal, cediendo su puesto en la cima de la Vuelta a Burgos dos días después de aquella victoria en las afueras del castillo.

A Egan Bernal le jugó a favor que tenía dos gregarios bajo sus órdenes en la persecución. Los segundos de diferencia respecto al grupo de Ciccone y Del Toro fue bajando dramáticamente conforme se extinguían los metros de la etapa 3.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers | Foto: Getty Images

Entre los cinco escapados hubo uno más astuto que los demás. Léo Bisiaux (Decathlon AG2R) salió al ataque en el último kilómetro y los sorprendió llevándose la victoria en solitario.

El francés tuvo doble premio en Valpuesta, pues la bonificación le permitió subir al primer puesto de la clasificación general por encima de otros corredores de renombre.

Ciccone cruzó la meta en segundo lugar, superando por escasos centímetros a Del Toro.

Egan Bernal entró en el grupo perseguidor a unos 40 segundos, disminuyendo las pérdidas de un día en el que no encontró las piernas suficientes para pelear contra los jefes de filas.

Este viernes habrá montaña, pero la gran cita será el día sábado subiendo a las Lagunas de Neila donde se coronará al campeón.

Clasificación general - Vuelta a Burgos (etapa 3)

1. Léo Bisiaux (Decathlon AG2R) - 12:46:29

2. Giulio Pelizzari (Bora-Hansgrohe), a 22″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 26″

4. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 26″

5. Johannes Kulset (Uno-X Mobility), a 40″

6. Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe), a 40″

7. Urko Berrade (Kern Pharma), a 40″

8. Andrew August (Ineos Grenadiers), a 40″

9. Fabio Christen (Q36.5 Cycling), a 52″