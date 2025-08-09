Suscribirse

Egan Bernal subió puestos en la Vuelta a Burgos: clasificación general tras la última etapa

Isaac del Toro se coronó campeón tras una espectacular escapada en el ascenso final hacia Lagunas de Neila.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

9 de agosto de 2025, 2:59 p. m.
Egan Bernal hizo un gran trabajo en la etapa 5 de la Vuelta a Burgos
Egan Bernal hizo un gran trabajo en la etapa 5 de la Vuelta a Burgos | Foto: Getty Images

La Vuelta a Burgos 2025 llegó a su fin con el mítico ascenso a Lagunas de Neila, único puerto fuera de categoría en esta edición.

Los expertos esperaban una ola de ataques entre los favoritos para intentar destronar a Léo Bisiaux (Decathlon AG2R); sin embargo, la quinta etapa solo se rompió en los últimos kilómetros del puerto final, cuando neutralizaron a la fuga.

Contexto: Daniel Felipe Martínez no se guardó nada y esto dijo por la llegada de Remco Evenepoel al Red Bull

Isaac del Toro (UAE Team Emirates) lideró la ofensiva, seguido por Giulio Ciccone (Lidl-Trek) en un duelo mano a mano por el título.

Mientras tanto, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) intentaba sostener el ritmo en el lote de favoritos, defendiendo su lugar en el top 10 de la clasificación general.

Faltando dos kilómetros para coronar la línea de meta, el corredor zipaquireño estaba a unos 12 segundos de la escapada.

Egan Bernal, sexto de la general

Bisiaux no pudo responder al ataque de los favoritos y se quedó atrás, con gesto desencajado, sabiendo que perdía la camiseta morada como líder de la general.

Ciccone aprovechó ese contexto para salir al ataque, dejando a Isaac del Toro en el camino. El italiano se aseguró la victoria de la etapa reina, aunque no le alcanzó para conseguir el título.

Del Toro reguló su propio ritmo y se coronó campeón de la Vuelta a Burgos, un resultado que ilusiona a México de cara a la tercera grande de la temporada.

Egan Bernal cruzó la meta en el grupo perseguidor, lo que le permitió escalar posiciones en la clasificación general y acomodarse dentro de los mejores.

El joven maravilla recuperó parte del tiempo perdido y acabó su paso por Burgos con un sexto lugar a 59 segundos del mexicano.

Egan Bernal ciclista colombiano (Photo by Luca Bettini / AFP)
Egan Bernal ciclista colombiano | Foto: AFP

Lo que viene ahora es tomar un pequeño descanso, antes de la recta final, en la preparación hacia la Vuelta a España.

Egan confirmó hace unos días que su objetivo es pelear por la general y darle alegrías al país ante los ciclistas más importantes del planeta. El zipaquireño asegura que ya se siente mucho mejor, pero todavía cree que puede subir su nivel hacia la recuperación total.

La Vuelta a España inicia el próximo 23 de agosto en Turín (Italia) y termina el 14 de septiembre con el paseo de la victoria por las calles de Madrid.

Contexto: Egan Bernal baja de la nube al país para la Vuelta a España; fue realista y dijo a qué va

Clasificación general - Vuelta a Burgos 2025 (etapa 5)

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) - 19:46:48

2. Lorenzo Fortunato (Astana), a 19″

3. Léo Bisiaux (Decathlon AG2R), a 25″

4. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 30″

5. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 56″

6. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 59″

7. Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 1′01″

8. Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe), a 1′03″

9. Johannes Kulset (Uno-X Mobility), a 1′05″

10. Urko Berrade (Kern Pharma), a 2′04″

...

15. Diego Pescador (Movistar Team), a 2′35″

