Egan Bernal baja de la nube al país para la Vuelta a España; fue realista y dijo a qué va

Se acerca la disputa de la tercera grande en el ciclismo mundial: la Vuelta a España 2025, entre el 23 de agosto y el 14 de septiembre.

En la lista de competidores que tendrá esta carrera, se espera que haya participación colombiana con Egan Bernal y Nairo Quintana.

Quien representa al Ineos Grenadiers tiene el sueño latente de lograr la triple corona, tras sus títulos de Giro de Italia y Tour de Francia.

Egan Bernal vuelve a la acción con el Ineos Grenadiers | Foto: AFP

Si bien ya es para muchos el ciclista colombiano de mayor prestigio, completar con la carrera en suelo ibérico sería la graduación para el de 28 años.

Con miras a la competencia en España, el de Zipaquirá dio sus impresiones en medio de la Vuelta a Burgos y la previa a la Vuelta España.

Sobre su preparación en estos meses, dijo a AS: “Después del Giro, descansé unos diez días, aquí en Europa, luego volví a Colombia y otra vez empecé a hacer la base y la preparación normal para una grande”.

En cuanto a los objetivos que se trazaron en Burgos, este fue ambicioso: “Quiero verme delante para intentar ganar la carrera, que creo que también es importante”.

“El objetivo es coger ritmo para la Vuelta, volver a competir y también ver cómo estamos. Han sido dos meses y medio de entrenamientos”, completó.

En firme el sueño de ganar la Vuelta

Un accidente como el que sufrió Bernal hace un par de años pudo haber sido el fin de su carrera; sin embargo, este ha vuelto con aspiraciones de completar la trilogía de carreras.

“Sí, es mi sueño. Yo creo que se puede soñar. Lo he dicho muchas veces, no sé si lo voy a lograr o no", dijo esperanzado y realista.

“Me levanto todos los días pensando en volver a ser el mejor, en estar delante. Es para lo que me preparo, por eso, sigo montando en bicicleta”, sumó.

Egan Bernal en la disputa de la Vuelta a España 2023. | Foto: Getty Images

A pesar de no tener certezas de saber si lo logrará, se mantiene soñando: “Me gusta competir, me gusta la adrenalina cuando estoy en la bicicleta. Y claro, mucha gente me habla sobre la Vuelta y yo también lo veo así”.

“Es la única carrera que me hace falta, pero la gente me motiva y me dice que lo intente. Creo que sí, es una de mis motivaciones. No sé si lo voy a lograr alguna vez, pero al menos hasta que siga montando en bicicleta, creo que va a ser mi sueño”, reafirmó.

Favoritismo sobre otro

Esta Vuelta a España será bien parecida a un tour, pues acudirán varios de los ‘extraterrestres’ ciclísticos que tiene la disciplina en la actualidad.

Sobre la presencia de Jonas Vingegaard, Egan fue realista al decir: “Creo que es el favorito. Es uno de los mejores del mundo. Es difícil decir si uno va a la carrera con otra táctica. Al final, es como dar lo mejor de uno mismo".

Egan Bernal dando batalla contra Jonas Vingegaard | Foto: Getty Images

A pesar de ponerlo en un sitio superior, apuntó a lo que a la esencia del ciclismo: “Puede haber mucha táctica, pero al final se trata de llegar lo más rápido del punto A al punto B”.

Y, finalmente, el zipaquireño cerró con las claves que le permitirán estar en la parte delantera para la conquista de la Vuelta.