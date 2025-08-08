Daniel Felipe Martínez no se guardó nada y esto dijo por la llegada de Remco Evenepoel al Red Bull

El ciclista belga Remco Evenepoel, como bien se sabe, vestirá los colores del Red Bull-BORA-hansgrohe a partir de la siguiente temporada. Evenepoel dejó el Soudal Quick-Step.

Sobre el cambio de equipo de Remco, en las últimas se pronunció el ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez, que integra el Red Bull-BORA-hansgrohe. El cafetero no se guardó nada.

Photos from the Remco Evenepoel signing day to Red Bull.



📷: cresta.thesportsfirm pic.twitter.com/UcKAU1XOdS — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) August 5, 2025

“Un nuevo capítulo comienza, estoy encantado de poder estar aquí. Estoy seguro de que, con Remco en el equipo, tendremos una alineación más fuerte. Le dará mucho a todos, pero lo más importante es que vendrá”, expresó el ciclista colombiano, en palabras recogidas por ESPN.

Como se puede notar, Daniel Felipe Martínez está feliz por el arribo de un ciclista de la talla de Remco Evenepoel. El Red Bull-BORA-hansgrohe se convertirá en un equipo mucho más complejo de vencer.

Daniel Felipe Martínez se refirió a la llegada de Remco Evenepoel al Red Bull - Bora hansgrohe. 🗨️🇨🇴 pic.twitter.com/hLTCnfmxGc — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 8, 2025

El cambio de equipo de Remco Evenepoel

“Comienza un nuevo capítulo para uno de los ciclistas más importantes de su generación: Remco Evenepoel vestirá el maillot de Red Bull-BORA-hansgrohe a partir de la próxima temporada”, anunció Red Bull-BORA-hansgrohe, a través de un comunicado de prensa.

El Soudal Quick-Step belga confirmó hace varios días que representantes del vigente campeón olímpico de ruta y de contrarreloj, de apenas 25 años, informaron a la dirección del equipo que este “no deseaba negociar una extensión de su contrato actual”, que vence a finales del año 2026.

“Tras consultar con nuestros patrocinadores y socios, la dirección y los propietarios del equipo han decidido que, en beneficio de todos, acordar la marcha de Remco Evenepoel al final de la presente temporada 2025”, señaló, sin rodeos.

“Si bien lamentamos la decisión de Remco de marcharse, seguiremos compartiendo los recuerdos que hemos creado y seguiremos trabajando juntos para lograr resultados significativos durante el resto de la temporada”, continuó.

El director ejecutivo del Red Bull-BORA-hansgrohe, Ralph Denk, aseguró que Remco Enevepoel “es sinónimo de ambición”. “No solo quiere correr, sino que quiere moldear el ciclismo. No solo aporta un talento atlético excepcional, sino también una mentalidad extraordinaria. Su determinación, profesionalismo y su incansable afán de superación son verdaderamente inspiradores”, apuntó.

El cambio de equipo del ciclista belga ha generado un sacudón en el mundo del deporte a dos ruedas. Esto, principalmente, porque para muchos era totalmente inesperado.

El asunto ya es oficial y ahora los seguidores del Red Bull-BORA-hansgrohe son los que disfrutarán del talento de Remco Evenepoel.