Suscribirse

Ciclismo

¿Cuándo inicia la Vuelta a España 2025? Estas son las fechas, etapas y recorrido oficial

Varios colombianos harán presencia en la ronda ibérica, encabezados por Nairo Quintana y Egan Bernal.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

13 de agosto de 2025, 6:04 p. m.
ASIAGO, ITALY - MAY 25: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers competes during the 108th Giro d'Italia 2025, Stage 15 a 219km stage from Fiume Veneto to Asiago / #UCIWT / on May 25, 2025 in Asiago, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal es la principal carta de Colombia para la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

El próximo 23 de agosto arrancará una edición más de la Vuelta a España 2025. La primera etapa se disputará en Turín como resultado de la alianza entre la organización y el Gobierno italiano, buscando llamar la atención de más países en Europa.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) parte como principal favorito, sin embargo, hay otros corredores dispuestos a dañarle el caminado, como Isaac del Toro (UAE Team Emirates), Richard Carapaz (EF Education), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) y Damiano Caruso (Bahrain Victorious).

Contexto: Se derrumba la Vuelta a España para el Movistar de Nairo Quintana: confirman inesperada decisión

Los organizadores de la Vuelta esperaban que Tadej Pogačar se presentara como flamante campeón del Tour de Francia, pero el esloveno aseguró que necesita tiempo para descansar y replantearse muchas cosas sobre el futuro de su carrera profesional.

A falta de confirmación oficial, la lista de colombianos tiene siete corredores participantes: Nairo Quintana (Movistar Team), Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), Sergio Higuita (Astana), Harold Tejada (Astana), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe).

Lo más leído

1. “No vamos no porque no queramos”: Gustavo Petro argumentó por qué no estará en las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay
2. “Honraré la memoria de tu hijo”: María Claudia Tarazona asegura que su pequeño tiene grabado en cada célula el amor de su papá
3. Exequias de Miguel Uribe Turbay: el expresidente Álvaro Uribe no asistió a la Catedral Primada, pero lo representan su hijo y su esposa

La lista oficial de participantes se confirmará en el transcurso de la próxima semana, cuando los equipos hayan definido su nómina de convocados.

Nairo Quintana of Movistar Team during the Giro d'Italia 2025, Tour of Italy, Stage 17, San Michele all'Adige -Bormio (155 Km) on 28 May 2025 in Bormio, Italy - Photo Davide Vaninetti / LiveMedia / DPPI (Photo by Davide Vaninetti / LiveMedia / DPPI via AFP)
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar. | Foto: DPPI via AFP

El recorrido de la Vuelta a España

Este año, la Vuelta a España iniciará con tres etapas de competencia por territorio italiano.

Al cuarto día habrá incluso un paso por la región francesa de Voiron, antes la contrarreloj por equipos a disputarse ya dentro de Cataluña, exactamente en Figueres.

Contexto: Egan Bernal baja de la nube al país para la Vuelta a España; fue realista y dijo a qué va

De ahí en adelante, la Vuelta volverá a salir esporádicamente de su país de orígen pasando por el País Vasco, Asturias, León, Valladolid y finalmente en Madrid el 14 de septiembre para la etapa final.

Aunque la característica principal de la ronda ibérica son los puertos de montaña, esta edición contará con dos jornadas contrarreloj que serán determinantes para la clasificación general.

Teaser - La Vuelta 25

Las etapas para marcar en el calendario de los colombianos son: la segunda con final en alto en Limone; la sexta, en Pal (Andorra); la séptima, en Cerler; la novena, en la Estación de esquí de Valdezcaray; la décima, subiendo a Belagua; la decimotercera, en L’Angliru; la decimocuarta, en La Farrapona; la decimoséptima, escalando El Morredero, y la vigésima en la Bola del Mundo-Puerto de Navacerrada.

En total, serán cinco etapas de media montaña, seis de alta montaña, cuatro etapas llanas, dos contrarreloj, una llana con final en alto y tres onduladas.

Etapas de la Vuelta a España 2025

  • Etapa 1 (23 de agosto): Torino - Reggia di Venaria > Novara (183 km)
  • Etapa 2 (24 de agosto): Alba > Limone Piemonte (157 km)
  • Etapa 3 (25 de agosto): San Maurizio Canavese > Ceres (139 km)
  • Etapa 4 (26 de agosto): Susa > Voiron (192 km)
  • Etapa 5 (27 de agosto): Figueres > Figueres (20 km, contrarreloj por equipos)
  • Etapa 6 (28 de agosto): Olot > Pal. Andorra (171 km)
  • Etapa 7 (29 de agosto): Andorra la Vella > Cerler (187 km)
  • Etapa 8 (30 de agosto): Monzón Templario > Zaragoza (158 km)
  • Etapa 9 (31 de agosto): Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray (195 km)
  • Etapa 10 (2 de septiembre): Parque de la Naturaleza Sendaviva > El ferial Larra Belagua (168 km)
  • Etapa 11 (3 de septiembre): Bilbao > Bilbao (167 km)
  • Etapa 12 (4 de septiembre): Laredo > Los Corrales de Buelna (143 km)
  • Etapa 13 (5 de septiembre): Cabezón de la Sal > Angliru (202 km)
  • Etapa 14 (6 de septiembre): Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo (135 km)
  • Etapa 15 (7 de septiembre): A Veiga > Monforte de Lemos (167 km)
  • Etapa 16 (9 de septiembre): Poio > Mos. Castro de Herville (172 km)
  • Etapa 17 (10 de septiembre): O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero (143 km)
  • Etapa 18 (11 de septiembre): Valladolid > Valladolid (26 km, contrarreloj individual)
  • Etapa 19 (12 de septiembre): Rueda > Guijuelo (159 km)
  • Etapa 20 (13 de septiembre): Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (159 km)
  • Etapa 21 (14 de septiembre): Alalpardo > Madrid (101 km).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan a hombre que atacó brutalmente a mujer y la arrastró desnuda por el cabello en Buenaventura

2. El discurso completo de María Claudia Tarazona en las exequias de su esposo Miguel Uribe Turbay: “Nuestro amor trasciende este plano terrenal”

3. USCIS anuncia cambios que afectan a quienes solicitan visa laboral en Estados Unidos

4. Miguel Uribe Londoño despidió a su hijo en la Catedral Primada: “Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no desaprovechemos″

5. “Honraré la memoria de tu hijo”: María Claudia Tarazona asegura que su pequeño tiene grabado en cada célula el amor de su papá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vuelta a EspañaCiclismoNairo QuintanaEgan Bernal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.