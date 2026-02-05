Judicial

Los testimonios que tienen en problemas judiciales al exciclista Lucho Herrera

El excampeón de la Vuelta a España deberá presentarse el próximo viernes ante la Fiscalía General.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 10:38 a. m.
El exciclista Lucho Herrera rendirá el próximo viernes indagatoria ante la Fiscalía General.
El exciclista Lucho Herrera rendirá el próximo viernes indagatoria ante la Fiscalía General.

Las declaraciones de tres exparamilitares que hicieron parte de las Autodefensas Campesinas del Casanare y la ratificación de las denuncias de los familiares de las víctimas reactivaron un caso ocurrido el 23 de octubre de 2002 en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, y que tiene en el centro a uno de los deportistas más reconocidos de la historia de Colombia, Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera.

El excampeón de la Vuelta a España, en 1987, fue señalado varias veces de haber tenido conocimiento y participación en la desaparición de cuatro jóvenes que eran vecinos de una de sus haciendas en dicho municipio. En el caso también salió salpicado su hermano, Rafael, quien habría dado la orden de desaparecerlos en represalia por su negativa de venderles la finca.

El excicilista Lucho Herrera fue citado a indagatoria por cuatro desapariciones forzadas.
El excicilista Lucho Herrera fue citado a indagatoria.

Uno de los exparamilitares, conocido con el alias de Menudencias, declaró que los hermanos Luis y Rafael Herrera habrían entregado fotografías de las víctimas y una suma cercana a los 40 millones de pesos para que el grupo armado ilegal los ubicara y desapareciera.

“Él nos dijo que esa gente lo iba a secuestrar. Nos entregó las fotos y la plata”, señaló en una declaración que motivó una compulsa de copias en contra del exciclista. Menudencias indicó que estas personas eran milicianos de las Farc que tenían un plan para secuestrarlo y cobrar una exorbitante suma de dinero por su liberación.

En la misma investigación se cita la declaración de alias Ojitos, quien también hizo parte de la estructura paramilitar comandada por Martín Llanos.

Este exparamiltiar entregó más detalles sobre lo que ocurrió con los cuatro jornaleros, aseverando que habían sido asesinados y sus cuerpos enterrados en una zona rural, por lo que el Juzgado cuarto penal del circuito con función de conocimiento de Fusagasugá les ordenó a las autoridades reactivar la búsqueda de los cuerpos teniendo en cuenta esta información.

En junio de 2025, Lucho Herrera rindió su versión libre ante la Fiscalía.
En junio de 2025, Lucho Herrera rindió su versión libre ante la Fiscalía.

Otro exparamilitar reseñó que los hermanos Herrera contactaron directamente a alias Martín Llanos para ejecutar la acción, entregándoles información exacta sobre su ubicación y rasgos generales.

Estas declaraciones coinciden con las denuncias de los familiares, que aseguraron que mientras se encontraban en su vivienda fueron visitados por agentes del DAS que se los llevaron a una supuesta diligencia.

Lucho Herrera confrontó a personas que vandalizaron su estatua: video del tenso cara a cara

“Llegaron preguntando directamente por él, como si supieran exactamente a quién buscaban. Lo encañonaron y se lo llevaron. Desde ese día no supimos más”, relató un familiar al reseñar que al ir a la sede del DAS en el municipio les aseguraron que no tenían ningún tipo de información.

Frente a este caso, la defensa de Lucho Herrera, liderada por el abogado penalista Hernando Benavides, reseñó que en las últimas dos décadas el excampeón de ciclismo ha sido víctima de extorsiones para no ser vinculado en procesos penales.

“Mi vida ha estado dedicada al deporte y al trabajo honesto. Estas acusaciones provienen de personas condenadas que buscan beneficios judiciales”, señaló el exciclista en un comunicado de prensa que presentó su abogado tras rendir versión libre ante un fiscal de la Unidad de Vida.

